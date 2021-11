Portugal vs. Irlanda EN VIVO ESPN+ : este jueves 11 de noviembre desde las 2:45 p. m. (hora peruana) por el Grupo A de las Eliminatorias Qatar 2022 en Europa. El partido también será transmitido por UEFA TV , TNT Sports y TUDN , mientras que podrás seguir todas las incidencias, con videos de los goles al instante, en este minuto a minuto.

Las acciones se desarrollarán en el Aviva Stadium de Dublín y el árbitro español Jesús Gil Manzano se encargará de impartir justicia. Antes de la actividad, el Grupo A tiene a Serbia como líder con 17 puntos, seguido de Portugal con 16, Luxemburgo con seis, Irlanda con cinco y Azerbaiyán solo tiene una unidad.

¿A qué hora ver el Portugal vs. Irlanda?

Estados Unidos – 12.45 p. m. hora de Los Ángeles

México – 1.45 p. m.

Perú – 2.45 p. m.

Ecuador – 2.45 p. m.

Colombia – 2.45 p. m.

Estados Unidos – 2.45 p. m. hora de Texas

Bolivia – 3.45 p. m.

Venezuela – 3.45 p. m.

Estados Unidos – 3.45 p. m. hora de Miami

Uruguay – 4.45 p. m.

Paraguay – 4.45 p. m.

Argentina – 4.45 p. m.

Brasil – 4.45 p. m.

Chile – 4.45 p. m.

España – 8.45 p. m.

Italia – 8.45 p. m.

¿En qué canal ver el partido Portugal vs. Irlanda?

Brasil: Estádio TNT Sports, HBO Max, TNT Go, TNT Brasil

Internacional: UEFA.tv

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Portugal: Sport TV Multiscreen, RTP Play, RTP 1, Sport TV1

Estados Unidos: TUDNxtra, TUDN App, TUDN.com, ESPN+

Esta es la gran oportunidad para que los ‘Lusos’ puedan llegar a lo más alto de la clasificación, aprovechando que el combinado serbio tendrá que descansar. Ante este panorama, el entrenador Fernando Santos alista sus mejores armas, puesto que es claro que desean evitar caer en zona de repechaje.

La motivación del plantel está al tope con las cinco victorias que llevan al hilo, entre juegos amistosos y del proceso clasificatorio. Como no podía ser de otra manera, Cristiano Ronaldo ha sido protagonista de esa seguidilla de triunfos y en el último duelo, ante Luxemburgo, celebró un hat-trick.

Hasta ahora, ‘CR7′ lleva seis celebraciones en las Eliminatorias Qatar 2022 y está a tres del máximo artillero, el neerlandés Memphis Depay. La oportunidad de acortar la diferencia es prometedora, teniendo en cuenta que compartirá roles en ofensiva con Diogo Jota y Joao Félix, quienes también están en gran momento.

Por su parte, la selección de Irlanda ya se encuentra sin posibilidades de ir a la Copa del Mundo, pero buscan cerrar de la mejor manera. Durante la fecha FIFA de octubre, obtuvieron dos goleadas favorables: 3-0 sobre Azerbaiyán y 4-0 frente a Catar, acabando con la mala racha de cuatro cotejos sin ganar.

Alan Browne y Callum Robinson serán las principales cartas de gol para vulnerar la defensa de Portugal, aunque tendrán que lucir una gran eficacia. Pese a ser centrales, Shane Duffy y John Egan también podrían aportar en ese aspecto ante cualquier posibilidad de balón parado.

Portugal vs. Irlanda: historial de partidos

Los partidos Portugal vs. Irlanda han sido pocos a lo largo de la historia y las fuerzas han sido parejas. De las siete veces que se enfrentaron, los ‘Lusos’ ganaron en tres ocasiones, mientras que los irlandeses supieron imponerse dos veces. Aquí te dejamos más detalles.

01-09-2021: Portugal 2-1 Irlanda - Eliminatorias

10-06-2014: Portugal 5-1 Irlanda - Amistoso

09-02-2005: Irlanda 1-0 Portugal - Amistoso

02-06-2001: Irlanda 1-1 Portugal - Eliminatorias

07-10-2000: Portugal 1-1 Irlanda - Eliminatorias

14-11-1995: Portugal 3-0 Irlanda - Eurocopa

25-04-1995: Irlanda 1-0 Portugal - Eurocopa

Portugal vs. Irlanda: posibles alineaciones

Portugal: Rui Patrício; Diogo Dalot, Pepe, Rúben Dias, Joao Cancelo; Bruno Fernandes, Palhinha, Joao Moutinho; Diogo Jota, Cristiano Ronaldo y Joao Félix.

Irlanda: Gavin Bazunu; Séamus Coleman, Shane Duffy, John Egan; Matt Doherty, Josh Cullen, James McClean, Jeff Hendrick, Jayson Molumy; Alan Browne y Callum Robinson.