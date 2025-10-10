Ver Portugal vs. Irlanda EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio Jose Alvalade por la fecha 3 del Grupo F de las Eliminatorias UEFA 2026. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, sábado 11 de octubre de 2025, a la 1:45 de la tarde (hora peruana), que son las 3:45 PM de Argentina, las 12:45 PM de México y las 8:45 PM de España. ¿Dónde ver? Disney Plus transmite en Sudamérica, Sky Sports lo pasa en México, VIX y FOX Sports en Estados Unidos. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

