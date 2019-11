Fútbol mundial







Portugal vs. Luxemburgo EN VIVO: con Cristiano Ronaldo, lusos buscarán boleto a la Eurocopa 2020 | ESPN 2 Portugal vs. Luxemburgo: este domingo (9:00 a.m. EN VIVO ONLINE vía ESPN 2) jugarán por la décima jornada del grupo B de la clasificatoria a la Eurocopa 2020 en el estadio Josy Barthel. Cristiano Ronaldo quiere seguir en racha