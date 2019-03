Portugal vs. Ucrania EN VIVO: con Cristiano Ronaldo por las Clasificatorias a la Eurocopa 2020

Portugal - Ucrania: Cristiano Ronaldo regresa a su selección para iniciar el camino para la defensa del título que logró en Francia en el 2016. El jugador del Juventus debutará con los lusos en las Clasificatorias a la Eurocopa 2020 ante Ucrania este viernes (2:45 p.m. (EN VIVO vía DirecTV Sports) por el Grupo B que también tiene como integrantes a Luxemburgo y Lituania, citados el viernes, y a Serbia, aspirante a la clasificación.

Tras una ausencia de nueve meses, Cristiano Ronaldo entrenó con la selección portuguesa por la primera vez desde el Mundial 2018, este martes en el centro de preparación de la Federación Portuguesa, cerca de Lisboa.

Cristiano Ronaldo no ha vuelto a vestir los colores de su selección desde la eliminación en octavos de final del Mundial 2018 frente a Uruguay (2-1).

Portugal - Ucrania: horarios en el mundo

México: 1:45 pm

Perú: 2:45 pm

Ecuador: 2:45 pm

Colombia: 2:45 pm

Bolivia: 3:45 pm

Venezuela: 3:45 pm

Argentina: 4:45 pm

Chile: 4:45 pm

Paraguay 4:45 pm

Uruguay: 4:45 pm

Brasil: 5:45 pm

Reino Unido: 7:45 pm

España: 8:45 pm

Japón: 4:45 am (23 de marzo)

El cinco veces Balón de Oro decidió abrir un paréntesis en su carrera internacional para centrarse en su primera temporada con la Juventus, por lo que no fue convocado en los seis últimos partidos de la selección.

Portugal - Ucrania: ¿Qué canales transmitirán el partido?

Brasil Esporte Interativo Plus, TNT Brazil, TNT Go

Chile DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Play Deportes

Colombia DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Play Deportes

Costa Rica Sky HD

República Dominicana Sky HD

Ecuador DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Ecuador

El Salvador Sky HD

Honduras Sky HD

México Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Nicaragua Sky HD

Panamá Sky HD

Perú DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Peru

España Cuatro

Ucrania OLL.tv, Futbol 1, Kanal Ukrayina

Reino Unido Sky Sports Premier League, Sky Sports Mix, SKY GO Extra

Estados Unidos Univision Deportes En Vivo, Univision Deportes, UniMás, ESPN+, Univision NOW

Uruguay DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Uruguay

Venezuela DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Venezuela

Sin su estrella, el equipo dirigido por Fernando Santos finalizó primero en su grupo de la Liga de Naciones, por delante de Italia y Polonia, lo que le sirvió para clasificarse a la 'Final Four', en la que luchará por el primer título en esta nueva competición, del 5 al 9 de junio, en Porto y Guimaraes, por lo que ejercerá de local.

"Cristiano añade calidad a cualquier equipo. Es un placer jugar con él y es muy importante para nosotros", declaró el martes en conferencia de prensa el internacional Joao Cancelo, también compañero de Ronaldo en la Juventus.

(Foto: ESPN)

"Es irremplazable, la selección es mucho más fuerte con él", dijo un día antes el mediapunta del City Bernardo Silva.