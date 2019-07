Las posibles consecuencias tras ataques de Lionel Messi a la Conmebol | VIDEO

La Copa América 2019 terminó con el título de Brasil el reciente domingo en el Estadio Maracaná. El éxito de la 'Canarinha' de la mano de Tite es un gran tema del que se hablará por estos días, pero será inevitable mencionar las polémicas declaraciones que realizó Lionel Messi luego del choque con Chile.

"Nos faltaron el respeto en toda esta copa, tengo la sensación de que estábamos para más, no nos dejaron estar en la final. La corrupción y los árbitros no permite que la gente participe del fútbol", sentenció Messi a la prensa, en clara muestra de estar en desacuerdo con las decisiones arbitrales.

En ese encuentro, que definió el tercer lugar de la Copa América, Lionel Messi recibió una roja directa tras protagonizar un duro enfrentamiento con Gary Medel a los 37 minutos del primer tiempo y en el que consideró que "con una amarilla se terminaba todo".

Dicho castigo le impedirá a Lionel Messi jugar al menos el próximo partido oficial de la selección de Argentina en un torneo organizado por la Conmebol, es decir en las Eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial Qatar 2022, como lo cuenta el diario Olé. La AFA, por su parte, protestará.

Por otro lado, Lionel Messi podría recibir otra sanción por las palabras emitidas en contra de la Conmebol. Según una publicación del diario Marca, el ente sudamericano se plantea estudiar al futbolista por ser "reincidente" y ahí le caerían algunas fechas más.

En medio de esa situación, se especuló que Argentina se vaya a jugar en Europa, algo que parece descabellado y que la propia UEFA lo negó mediante un comunicado este lunes.



"No queremos participar en esta corrupción", fue parte del rotundo mensaje de Lionel Messi. Se entiende la molestia; sin embargo, no parece suficiente como para que Argentina no se presente en la Copa América 2020, en la que es organizador junto con Colombia.

Por último, de acuerdo a Marca, las críticas al uso del VAR obligará a la Conmebol a tomar medidas. "Deberá hacer algo con el VAR y los árbitros. Más allá de que se justificara la roja a Messi, es evidente que el protocolo del VAR no está tan engrasado como en Europa (y España)".