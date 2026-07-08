Aficionados asisten a un partido de los octavos de final del Mundial de la FIFA 2026 entre Portugal y España este lunes, en el estadio AT&T en Arlington (Estados Unidos). Foto: EFE/ Kenneth Fernández
Aficionados asisten a un partido de los octavos de final del Mundial de la FIFA 2026 entre Portugal y España este lunes, en el estadio AT&T en Arlington (Estados Unidos). Foto: EFE/ Kenneth Fernández
Por Redacción EC

Los precios de las entradas para los cuartos de final del Mundial 2026 registraron una fuerte caída en el mercado de reventa luego de las eliminaciones de Estados Unidos y Portugal en los octavos de final.

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