Los precios de las entradas para los cuartos de final del Mundial 2026 registraron una fuerte caída en el mercado de reventa luego de las eliminaciones de Estados Unidos y Portugal en los octavos de final.

El descenso fue especialmente notorio para el encuentro programado en el área de Los Ángeles, donde el valor mínimo de los boletos llegó a reducirse en más de un 50% en apenas un día, reflejando cómo la presencia de determinadas selecciones influye directamente en la demanda.

ARLINGTON, TEXAS, (ESTADOS UNIDOS), 06/07/2026.- ¿Quién ganó? y resultado del partido Portugal vs. España con Cristiano Ronaldo por los octavos de final del Mundial 2026, desde AT&T Stadium (Estadio Dallas), Estados Unidos. FOTO: X de la Selección de España.

La eliminación de Estados Unidos y Portugal impactó en la demanda

Según datos de TickPick, el precio mínimo para asistir al partido de cuartos de final que se jugará este viernes pasó de 2.950 dólares a cerca de 1.200 dólares hasta la tarde del martes.

La reducción se produjo después de que Estados Unidos quedara eliminado tras caer 4-1 frente a Bélgica en Seattle, mientras que Portugal también se despidió del torneo al perder 1-0 ante España.

La salida de ambas selecciones eliminó la posibilidad de un atractivo enfrentamiento entre Estados Unidos y Portugal, un escenario que, de haberse concretado, probablemente habría impulsado aún más el valor de las entradas.

El partido entre Francia y Marruecos es el más económico de los cuartos

De acuerdo con TickPick, el compromiso entre Francia y Marruecos, programado para disputarse en Foxborough, Massachusetts, es actualmente el partido de cuartos de final con las entradas más accesibles en el mercado secundario.

Los boletos para ese encuentro se ofrecen desde 989 dólares, una cifra inferior a la registrada en los demás cruces de esta fase.

La final del Mundial mantiene precios históricos

Mientras los valores de algunos partidos disminuyen, la final de la Copa Mundial continúa siendo el evento más cotizado del torneo.

Kylian Mbappé reacciona durante el partido de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Paraguay y Francia, el 4 de julio de 2026. (ABDULHAMID HOSBAS / Anadolu vía AFP). / ABDULHAMID HOSBAS

Hasta la tarde del martes, el precio mínimo para asistir al partido decisivo ascendía a 9.346 dólares, una cifra que podría variar dependiendo de las selecciones que logren clasificar al encuentro programado para el 19 de julio en Nueva Jersey.

El mercado de reventa ofrece cada vez más boletos

Los datos de SeatPick muestran que el precio promedio de las entradas más económicas para los cuartos de final cayó 31,5 % durante el último día y 50,4 % en los tres días más recientes.

Al mismo tiempo, la oferta de boletos disponibles en la reventa aumentó de forma considerable. Actualmente existen 49.415 entradas disponibles en el mercado secundario, frente a las 28.285 que se ofrecían cuando comenzó la Copa del Mundo.

Pese a la reciente caída en algunos precios, el Mundial 2026 continúa siendo considerado el torneo con las entradas más costosas de la historia.

Durante la venta inicial, los boletos llegaron a alcanzar valores hasta siete veces superiores a los registrados en ediciones anteriores, consolidando a esta Copa del Mundo como la de mayor impacto económico para los hinchas que desean asistir a los estadios.

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