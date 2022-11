Mientras todas las miradas están puestas en Qatar por el Mundial que arrancará el domingo 20 de noviembre, desde Nyon, Suiza, en la sede la UEFA, llegó una gran noticia para los futboleros: se conocieron las llaves de los octavos de final de la Champions League, ese torneo catalogado por muchos como el Mundial de cada año.

El Real Madrid vs. Liverpool y PSG vs. Bayern son los duelos estelares de esta etapa de la competición. Pero no son los únicos. La máquina casi perfecta de Pep Guardiola, el Manchester City, arrancará su camino ante el RB Leipzig. Además, los sorprendentes Benfica y Napoli quieren seguir haciendo historia.

En definitiva, en febrero -mes en el que empiezan los octavos- la Champions entrará en su etapa decisiva. Pero hay preguntas que están rondando en el aire de todo amante del fútbol. Por eso, Deporte Total pidió a siete analistas (dos exfutbolistas y cinco periodistas, peruanos y extranjeros) su opinión al respecto de las tres preguntas que presentaremos a continuación:

¿Quién es el favorito a ganar la Champions League? ¿Por qué? ¿Las estrellas que no brillen en el Mundial bajarán su rendimiento y afectará en la Champions? ¿El PSG con este Messi, Neymar y Mbappé por fín dejará de flaquear en las finales o no será suficiente con este tridente?

"Tengo la sensación que, por fin, Pep Guardiola ganará la Champions con el club inglés" Andrea Vela, periodista de Movistar Deportes

Creo que será el año del Manchester City. Considerando los cruces directos de los protagonistas en octavos, algunos se quedarán en esa instancia mientras que el City -no digo que el RB Leipzig sea fácil- podría ser el gran beneficiado. En lo futbolístico, las incorporaciones de Erling Haaland y Julián Álvarez han caído muy bien. Tengo la sensación que por fin Pep Guardiola ganará la Champions con el club inglés. No lo creo. Hay que tener en cuenta también los periodos de tiempo en los que se desarrollarán ambos torneos. No tenemos Champions hasta febrero del próximo año. Lo que sí es un tema a considerar son las lesiones que están presentando algunos futbolistas para llegar al Mundial, esperemos que después del torneo en Qatar no se registren más de gravedad. No es suficiente. Sigue siendo un equipo insulso, sin jerarquía por más que cuente con jugadores de primer nivel. No lo veo siendo protagonista en las últimas instancias de esta edición de la Champions, por el momento considero que hay equipos mucho mejor preparados. Incluso veo muy complicado que pueda superar al Bayern Múnich en octavos.

"Para mí siempre va a ser favorito el Real Madrid" Walter Ibáñez, exfutbolista uruguayo, campeón con Alianza Lima en el Torneo del Inca 2014

Para mí siempre va a ser favorito el Real Madrid, el más campeón de la Champions League. De su lado están las copas ganadas, la jerarquía que tienen como club y los jugadores de primer nivel que tiene Carlos Ancelotti en su plantel. Es un equipo copero y siempre demuestran peso cuando llegan a instancias finales. No debería afectarlos. Entiendo que el Mundial supone una presión extra en los jugadores, sobre todo en las estrellas en las que cae el peso de llevar a sus selecciones a instancias finales o a ganar el torneo. Pero luego el tiempo tranquiliza y la Champions volverá a jugar en febrero próximo. Todos esperan que el PSG arrolle a sus rivales, pero me parece que nuevamente no se les dará. Es un equipo de muchas estrellas juntas y eso a veces te juega en contra. A veces el ego dentro de un vestuario termina generando problemas y es más o menos lo que les está pasando. Creo que siguen en la misma, con cada vez más problemas como lo que ocurrió con Neymar y Mbappé. Incluso noto a Messi cansado y con ganas de irse de ese plantel.

"Me parece que hace rato que la relación entre el rendimiento de un futbolista en una selección no está conectado al que tenga en su equipo" Alejandro Wall, periodista de El Tiempo Argentina y autor de libros como “El último Maradona”

Creo que el favorito es el Manchester City. Es un equipo que hace tiempo viene buscando ganar la Champions, pero no se le da. Haberse reforzado con Haaland le da un plus y cuando tuvo que usar a Julián Álvarez como alternativa, también le resultó. Dicho esto, creo que hay dos equipos que sería interesante ver. No los pondría como favoritos, pero pueden dar un golpe fuerte: Benfica y Napoli. Me parece que hace rato que la relación entre el rendimiento de un futbolista en una selección no está conectado al que tenga en su equipo. Depende demasiado de lo que rodea a ese futbolista en ese equipo, de lo cómodo que esté con el entrenador, con una idea y demás. Creo que hay muy buen ejemplo en Messi. Leo tuvo su 2021 con un bajo rendimiento en el PSG, incluso con frustración, sin embargo tuvo un gran año con la selección argentina. Pero me parece que de ese diciembre que acaba el Mundial a febrero que empiezan los octavos de Champions hay una buena distancia. La verdad es que Galtier está encontrando un funcionamiento que no lo tuvo nunca con Mauricio Pochettino. Tiene un cruce muy bravo el PSG en octavos con el Bayern Múnich y la verdad es que va a depender de ese cruce, obviamente por una cuestión lógica. Pero pasar al Bayern en octavos con lo poderoso que es el equipo alemán, que también siempre es un candidato a quedarse con la Champions, lo que significa también el rival para Messi, eso lo podría llegar a encaminar de otro modo como para demostrarse que puede tener un partido decisivo y lo puede ganar.

"Si el PSG quiere ganarle al Bayern Múnich, va a tener que funcionar como colectivo no solamente apoyado en sus tres estrellas" Camila Zapata, periodista de DirecTV

Tengo dos. En primer lugar el Manchester City, un equipo máquina que funciona en todos sus ejes y que con la llegada de Erling Haaland pueden esta vez, por fin, conseguir la ‘Orejona’. En segundo, el Real Madrid, que vive momentos espectaculares guiados por el que está siendo el mejor 9 del mundo en la actualidad: Karim Benzemá. Van a defender el título. Son competiciones separadas. En una das la vida por tu país y en la otra defiendes los colores del club al que perteneces, en el cual trabajas. Veo con ilusión que las estrellas que destacaron por años en sus clubes y que hoy viven situaciones diferentes, puedan hacerlo ahora con sus selecciones. Ojalá así sea. Son tres futbolistas espectaculares que tienen toda la capacidad para guiar a cualquier club a la gloria. Pero vaya cruce por octavos que les toca enfrentar. Si el PSG quiere ganarle al Bayern Múnich, va a tener que funcionar como colectivo no solamente apoyado en sus tres estrellas.

"Me la voy a jugar como pocos lo hacen. Yo creo que es Napoli porque es el que mejor está jugando" Carlos Orejuela, exfutbolista peruano, campeón nacional con Alianza Lima y Universitario

Me la voy a jugar como pocos lo hacen. Yo creo que es Napoli porque es el que mejor está jugando, fue la grata sorpresa en fase de grupos. Pero hay que ver cómo le va en partidos fuertes, ante rivales de peso. Por ahora parece estar preparado para todo por lo que viene demostrando en la temporada, no solo en Champions sino también en la Serie A. No creo que vaya a influir. Son dos torneos distintos. Jugar por tu selección es otra presión. Además, la Champions League volverá en febrero todavía, casi dos meses después de que acabe el Mundial, así que quizá no logré afectar en nada a los futbolistas. No veo al París Saint Germain tan fuerte como muchos creen. Tiene tres estrellas arriba, pero el fútbol no solo depende de ellos, también hay que defender. Además, le tocó en octavos de final uno de los rivales más difíciles como lo es el Bayern Múnich, uno de los grandes candidatos.

"Veo al PSG como un equipo invadido de egos estelares que hacen que se nuble su capacidad" Pablo Romero, periodista colombia de "El Tiempo"

Yo me inclino por el Manchester City. Es el equipo al que le pongo la apuesta en esta edición. me parece que es su momento. La llegada de Haaland definitivamente marcó una diferencia a nivel inglés y europeo. Al City le hacía falta esa capacidad goleadora que tiene el noruego. Con él y con la estructura que tiene montada el equipo inglés, creo que esta vez sí va a ser su momento. Además, los grandes favoritos se van a cruzar entre ellos (Liverpool vs. Real Madrid y PSG vs. Bayern), así que pienso que el Manchester tiene el camino más despejado para poder conquistar su primera Champions. No lo veo así. Pienso que las preocupaciones vienen más por lo anormal del calendario, por las posibles lesiones que puedan darse. Pero pienso que una estrella que no logre brillar a nivel de la Copa del Mundo va a buscar su reivindicación en la Liga de Campeones. Eso sin duda alguna. Yo no creo que vaya a ser suficiente su tridente. Veo al PSG como un equipo invadido de egos estelares que hacen que se nuble su capacidad. El cuadro parisino es gigante a nivel local, pero a nivel europeo aún le va a seguir haciendo falta. Ni siquiera teniendo a esos jugadores tan espectaculares como Messi, Neymar y Mbappé. Además, tengamos en cuenta la llave que se le viene frente al Bayern Múnich, otro gran candidato a ganar la ‘Orejona’.

"Creo que el favorito para ganar la Champions, por su cuota de gol y porque tiene varios jugadores que se sostienen en el tiempo, es el Manchester City" Emiliano Nunia, periodista de Super Deportivo Radio de Argentina

Creo que el favorito para ganar la Champions, por su cuota de gol y porque tiene varios jugadores que se sostienen en el tiempo, es el Manchester City. Tener a Haaland en ese nivel es una ventaja, además no va a sufrir anímicamente si a su selección le va bien o mal en el Mundial porque no la jugará. Después con la influencia de Guardiola en la conducción, Kevin De Bruyne en el campo, la frescura de Julián Alvarez, son los candidatos. Inclusive en las últimas Champions estuvieron muy cerca y ahora le agregaron algo que no han tenido: el gol. Me parece que este Manchester tiene mucho más gol que otros años. Después, creo que el que gane la serie entre Real Madrid y Liverpool será otro gran candidato. Yo creo que sí. Creo que las estrellas que no brillan en el Mundial, algunos van a sufrir. Hay que ver realmente cuánto puede influir, por ejemplo, si Argentina o Brasil, con Messi o Neymar, respectivamente, no hacen un buen mundial. ¿Qué pasa si no ganan la Copa del Mundo? Podría ser un duro golpe por cómo vienen. Para mí está sujeto al resultado final de cómo les vaya a estos equipos. Creo que en cierta medida le va a costar al PSG porque no le veo un andamiaje de equipo que sostenga a pesar de las individualidades de Messi, Neymar y Mbappé. No me dan la confianza suficiente como sí lo hacen el Manchester City, Real Madrid o Bayern Múnich. Los veo un escalón más abajo. Y creo que va a depender mucho de cómo esté Messi, cuánto repercute el mundial en él. Y no solo si pierde, sino también si logra conquistar el trofeo. Porque si gana, ¿le motivará ganar la Champions, sabiendo que consiguió lo único que le faltaba? Por eso digo que dependiendo del Mundial estarán jugadas las caras del PSG en la Champions.





