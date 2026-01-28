Adama Traoré jugará en un quinto equipo inglés luego de que se hiciera oficial su llegada a West Ham de la Premier League. Ya con anterioridad, el español de 30 años ha sabido vestir las camisetas de Wolverhampton, Fulham, Aston Villa y El Boro.

Adama Traoré es actual jugador del Wolverhampton Wanderers de la Premier League. (Foto: Getty Images)

Asimismo, Trouré se reunirá en West Ham con quien fuera su entrenador en Wolverhampton Wanderers: Nuno Espirito Santo, quien lo llevó de la mano en su mejor momento de carrera deportiva cuando hizo de dupla de ataque junto a Raúl Jiménez.

“Estoy muy contento de estar aquí y de poder ayudar al equipo con todo lo que pueda”, dijo Adama. Asimismo, agregó: “Es un club con una gran base de aficionados. Lo conozco desde que era pequeño y he visto las películas sobre el club. Sé mucho de los fans y de la pasión que tienen”.