Radical decisión de Arsenal con Pierre Emerick Aubameyang. Este martes, el club inglés anunció mediante un comunicado que el delantero dejará de ser capitán del primer equipo. Del mismo modo, el goleador no será considerado por el entrenador Mikel Arteta para el partido del miércoles contra West Ham por la Premier League.

“Luego de su última infracción disciplinaria, la semana pasada, Pierre Emerick Aubameyang no volverá a ser el capitán del equipo y no será convocado para el partido contra el West Ham”, confirmaron. “Nosotros esperamos de todos nuestros jugadores, en especial de nuestro capitán, que sigan las reglas y los usos en los que nos pusimos de acuerdo”, cierran los ‘Gunners’.

Más adelante, Arteta dio la cara ante los medios de comunicación con motivo del juego contra los ‘Hammers’, pero fue inevitable tocar el tema. Entonces, el antiguo asistente de Pep Guardiola en Manchester City reveló que en compañía del alto mando de la institución anunciaron sobre la decisión al gabonés.

Arsenal anuncia que Pierre Emerick Aubameyang ya no será capitán del equipo. (Foto: Captura de Twitter)

“No tengo mucho más que decir, creo que es una declaración muy clara del club, es una decisión que hemos tomado tras el último incidente que tuvimos con el jugador y aquí es donde estamos. Tanto el club y yo hemos tenido una conversación personal cara a cara con el jugador. Tuvo que aceptar la decisión”, expresó en rueda de prensa.

El acto de indisciplina al que refieren Arteta y Arsenal está relacionado con un viaje que realizó Aubameyang por razones personales. De acuerdo con información del medio The Athletic, el artillero africano retornó fuera de fecha a Inglaterra y por la cuarentena obligatoria de 48 horas no pudo presentarse al entrenamiento.

No es la primera vez del ex Borussia Dortmund con este tipo de casos porque el pasado mes de marzo, el preparador de los ‘Cañoneros’ decidió no alinear al jugador en un derbi ante el Tottenham porque llegó tarde a una reunión prepartido.

Aubameyang había heredado el brazalete de capitán en 2019 cuando le fue retirado al volante suizo Granit Xhaka después de sus gestos de cólera contra aficionados que le pitaban al ser sustituido contra el Crystal Palace en un choque por el campeonato doméstico.

Aubameyang, uno de los jugadores mejor pagados de la Premier League con 21 millones de euros al año (sobre 23,7 millones de dólares), solamente marcó 10 goles en liga la temporada pasada, en la que el Arsenal finalizó octavo. Esta temporada suma cuatro goles y un pase de gol en 14 partidos.