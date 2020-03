La pandemia del coronavirus ha afectado parte de la población de Bielorrusia; sin embargo, esto no ha detenido los espectáculos masivos. Dentro de ellos se encuentra el fútbol, convirtiéndose en la única liga de Europa que no ha parado a raíz del Covid-19.

Alexei Ríos, futbolista bielorruso de ascendencia peruana, juega en el Dínamo Minsk, de la Premier League de Bierlorrusia.

Ni los 76 casos positivos por coronavirus han llevado a la cancelación del fútbol de la Premier League de Bierlorrusia. El deporte y los espectáculos masivos no han sido cancelados en ninguna parte del territorio por parte del país. Alexander Lukashenko, el presidente autoritario bielorruso, insistió en que el deporte debería seguirse jugando.

“Estoy absolutamente convencido de que podríamos sufrir más por el pánico que por el virus en sí”, dijo a los funcionarios en una reunión del jueves, según The Associated Press.

Esta liga, a diferencia de casi todas las competencias que se rigen bajo UEFA, no utilizan el año calendario para iniciar y terminar sus temporadas, como sucede en Sudamérica y Estados Unidos. Esto se hace con el fin de no jugar durante el crudo invierno que se vive por esos lares. Cuando Europa paraba sus ligas, Bielorrusia decidió empezar con la suya.

Existe un positivismo exacerbado y una aparente ignorancia en torno al tema. Los jugadores han expresado en diversos medios que necesitan jugar para ayudar a su comunidad a generar una corriente positivista que aleje los miedos de la población.

Así lo puede afirmar Elis Bakaj, jugador albanés de 32 años que juega en el Dínamo Minsk, quien afirmó lo siguiente en diálogo con Daniel Rouse del portal The Score: “Para mí esta es una decisión normal porque ahora las personas necesitan positividad, necesitan ver algunos juegos. No siempre (pensando) ‘coronavirus, coronavirus, coronavirus’ porque es peligroso para la cabeza, para el estrés, para todo”.

Se cree que existe un ambiente de “normalidad” o al menos ese es el discurso que manejan los directivos del Estado y dirigentes de todas las industrias. No obstante, la realidad es distinta. Por ejemplo, en el debut del Dínamo Minsk, actual campeón de la Premie League de Bielorrusia, solo asistieron 3,648 aficionados, según Soccerway, cuando lo “normal” es que convoquen 10 mil o más aficionados.

País Fecha en la que se pospuso la liga Casos confirmados en ese entonces Lituania 12 de marzo 3 Albania 12 de marzo 23 Rumania 12 de marzo 52 Letonia 13 de marzo 17 Polonia 13 de marzo 68 Ucrania 17 de marzo 14 Rusia 17 de marzo 114 Bielorrusia Sigue en juego 76

Bielorrusia es un país pequeño, con solo 9.5 millones de habitantes. Estos representan un aproximado del 15% de Rusia. Sin embargo, pese a ello, aun no se toman acciones frente al coronavirus. Los jugadores y equipos no han protestado debido a que no se quieren ver perjudicados tanto en sus salarios como en sus puestos de trabajo. Esa es la crítica que hacen los jugadores del resto del continente: ¿vale arriesgar la vida por un salario?

Volviendo a citar a Bakaj, este contesta: “(No) quiero pensar en esto. Quiero pensar en positivo”, dijo. “Sé que es difícil jugar al fútbol ahora en este momento, pero ¿qué debo hacer? Debo ser un jugador profesional. Tengo un contrato largo. Sé que es difícil. ¿Pero qué puedo hacer? Nada”.

La Premier League bielorrusa pone en juego a sus involucrados solo por mantener el negocio. Los contratos de televisión se vuelven cada vez más lucrativos y la industria del deporte no debe parar. Sin embargo, esta es una emergencia mundial, la población del país podría verse perjudicada por una decisión que a priori luce descabellada. El dinero no vale más que la salud. En esta ocasión, el show no debe continuar.

Elis Bakaj, jugador del Dínamo Minsk de la Premier League de Bielorrusia.

