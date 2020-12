James Rodríguez continúa siendo el blanco de las críticas por su rendimiento en el Everton, a pesar del buen inicio de temporada. El colombiano dejó de ser el protagonista en el equipo de Carlo Ancelotti y de la Premier League, lo que ocasionó que el exjugador del Aston Villa, Gabriel Agbonlahor, cuestione la titularidad del volante cafetero.

“No está ofreciendo al equipo tanto como debería, y si Everton tuviera más jugadores de calidad en el banquillo, estoy seguro de que James no sería titular, ya que no ha hecho mucho en los últimos tres o cuatro partidos”, dijo en un diálogo con Talksport.

Así mismo, señaló que James no ha podido destacar en las últimas semanas porque recién está conociendo la Premier League, a pesar de jugar en Inglaterra desde setiembre pasado. “Creo que se ha enfriado. A lo mejor no sabía lo frio que es Inglaterra. No está consiguiendo ese nivel de los primeros partidos, creo que se está descubriendo realmente para lo que es capaz James”, explicó Gabriel Agbonlahor.

Mayor protagonismo

Gabriel Agbonlahor analizó el rendimiento de algunos clubes en la Premier League y no pudo evitar hablar del bajón futbolístico que tiene el Everton. El exdelantero pidió mayor participación del colombiano con su equipo.

“Su lenguaje corporal muestra falta de trabajo. Pone sus manos en su cintura o se queda quieto cuando no se la pasan y en tiempos donde todos hablamos de trabajo en equipo no es aceptable hacer eso. Su ritmo de trabajo no existe”, enfatizó.

Finalmente, señaló que en once partidos de la temporada de la Premier League, James está en deuda con la hinchada del Everton y “necesito ver más de James y todo el Everton necesita más de James, es la verdad. Todos estaban entusiasmados por como arrancó la temporada y poco a poco se ha ido cayendo”, concluyó.

