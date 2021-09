La Premier League fue protagonista en las últimas fechas de las Eliminatorias, luego de que algunos de sus clubes decidieran no ceder a sus jugadores convocados. En la FIFA tenían claro que esta decisión no les competía y la advertencia de castigo se podría hacer realidad.

Según informó el periodista Christian Martin, la máxima entidad rectora del fútbol en el mundo no permitirá que los equipos puedan usar a los jugadores que no dejaron ir. La información todavía no es oficial, pero todo indica que se ejecutará este fin de semana.

De concretarse esa sanción, Liverpool sería el más afectado, dado que perdería a tres piezas claves: Fabinho, Roberto Firmino y Alisson. En tanto, Manchester City no podría contar con Gabriel Jesús ni Ederson, mientras que el United sufriría las ausencias del brasileño Fred y el uruguayo Edinson Cavani. En segunda división, está el caso de Blackburn Rovers y el chileno Ben Brereton.

Además, Leeds y Chelsea también serían golpeados, debido a que Raphinha y Thiago Silva respectivamente tampoco lograron cumplir con su convocatoria. La decisión de no dejarlos partir por el tiempo que deberían pasar aislados en su regreso, al final podría ser equivalente con la sanción de la FIFA.

La polémica del Brasil vs. Argentina

El partido Brasil vs. Argentina también estuvo lleno de polémica, siendo la Premier League indirectamente protagonista. Las autoridades sanitarias brasileñas irrumpieron durante el partido por las Eliminatorias con la intención de enviar a un aislamiento obligatorio a los cuatro futbolistas que llegaron desde Inglaterra.

Giovani Lo Celso y Cristian Romero, del Tottenham; además de Emiliano Martínez y Emiliano Buendía, del Aston Villa; habían obtenido permiso de sus clubes para jugar las dos primeras jornadas de la fecha triple, pero en Sao Paulo argumentaban que tenían que pasar por una cuarentena previa por llegar desde tierras inglesas. El problema todavía no es resuelto por la FIFA.