La EFL, que comprende la Segunda, la Tercera y la Cuarta división del fútbol inglés, ha confirmado que habrá ascensos y descensos incluso si no puede terminarse la temporada. Para que la temporada se dé por terminada sin jugarse todos los partidos o esta sea acortada, el 51 % de los clubes del Championship, la League One y la League Two tienen que votar a favor de ello, según informó la cadena británica BBC.

Las posiciones finales de las ligas se determinarían por un sistema de puntos ganados por partido, similar al que se ha utilizado en la liga escocesa, por ejemplo, finiquitada esta semana.

Los playoff de las respectivas categorías se jugarán, pero no con más de cuatro equipos.

El objetivo del Championship es volver a la par que la Premier League a mediados de junio, mientras que las posibilidades de que la Tercera y Cuarta división se reduzcan son mayores.

Estas decisiones también traen complicaciones, sobre todo en la League Two, Cuarta división inglesa, donde los clubes han votado por terminar con la temporada con efecto inmediato, pero sin que haya descensos a la National League, con excepción del Stevenage, colista de la competición, que descendería de acuerdo a la reglamentación de la EFL.

De este modo, el Swindon, el Crewe y el Plymouth ascenderían automáticamente a la Tercera división si no se jugasen más encuentros.

Según la EFL, solo 12 de los 23 clubes de la Tercera división están por ahora de acuerdo en dar por finalizada la temporada, mientras que seis equipos se han mostrado a favor de jugar los partidos restantes cuando sea seguro hacerlo.

“En caso de que se acorte la temporada 2019/2020, la junta de la EFL recomienda que las ligas adopten el marco original de las enmiendas, ya que existe un deseo fuerte de permanecer lo más fiel posible a las regulaciones y asegurar que haya coherencia en el enfoque adoptado en todas las divisiones”, explicó el presidente de la EFL, Rick Parry.

Fuente: EFE

