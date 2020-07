Chelsea se despidió de Thibaut Courtois en la temporada 2018/19 luego que el portero belga decida firmar por el Real Madrid. De inmediato, buscaron una opción que pueda tomar su lugar. Kepa Arrizabalaga fue el elegido. Todos esperaban un gran rendimiento del joven portero, por quien pagaron 80 millones de euros; sin embargo, hasta el momento, no ha cumplido con las expectativas.

Los fanáticos ‘blues’ creen que el español no debe seguir en el equipo. El ambiente se volvió tenso, por ello, el jugador analiza su salida. No quiere volver a pisar Stamford Bridge. Sabe que no tendrá más minutos y que el club ya busca su venta.

Chelsea tiene dos partidos pendientes esta temporada. El primero, la final de la FA Cup, que disputarán ante Arsenal el 1 de agosto. Pocos días después, el 8, jugarán la vuelta en Múnich por Champions League contra el Bayern Munich, tras caer por 0-3 en la ida.

El consejo de Lampard a Kepa

Según explica The Sun, el titular para ambos partidos será Willy Caballero, como en los últimos encuentros de la Premier League, donde el argentino terminó por delante de Kepa.

Lampard perdió definitivamente la fe en Kepa tras encajar cinco goles contra el Liverpool, al haber dejado solo 10 veces la portería en cero en 41 partidos.

La lista de posibles reemplazos ya se encuentra establecida. Nombres como Peter Cech, Jan Oblka y Nik Pope aparecen en ella.

