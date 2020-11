Ayer el gobierno británico anunció que desde diciembre los estadios abrirán sus puertas para la asistencia del público para los diferentes deportes. La Premier League volverá a tener concurrencia después de ocho meses con las tribunas vacías por la pandemia del coronavirus. Hoy la prensa inglesa dio a conocer las restricciones y normas que deberán cumplir los aficionados.

El aforo de los estadios al aire libre será hasta un máximo de 4000 personas o la mitad de la capacidad, pero esta no sería la única modificación a la que se tendrán que adaptar los seguidores de la Premier League. Según informó Daily Mail las mascarillas serán parte obligatoria del protocolo. La concurrencia a los bares en la previa de los partidos tampoco estará permitida y es probable que los aficionados no puedan gritar y deberán mantener la distancia.

“Puedes sacar la camiseta y la bufanda de tu club del cajón, pero no olvides tu mascarilla. Ya no habrá fanáticos saliendo de los pubs mientras disfrutan de esa gloriosa pinta antes del partido. También es posible que no se sirva alcohol en los vestíbulos y es probable que el bullicio de esas áreas cedan debido a una política estricta de que los fanáticos vayan directamente de los molinetes a sus asientos”, escribió el periodista Max Winters en el citado medio.

El primer partido

El confinamiento social acaba en Inglaterra el próximo 2 de diciembre y todo apunta que el Chelsea Leeds puede convertirse en el primer partido con público el 5 del mismo mes. El partido correspondiente a la Premier League se jugará en Stamford Bridge, podría acoger entre 2.000 y 4.000 aficionados.

Este jueves se anunciará las ciudades y sedes que abrirán sus puertas para el público. Se especula que Londres (Chelsea, Arsenal, Crystal Palace y Tottenham), Manchester (United y City) y Yorkshire (Leeds y Sheffield) serían agrupados en el segundo nivel por los últimos casos confirmados. Mientras que el Liverpool (Liverpool y Everton) estarían en el tercer grupo.

