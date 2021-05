La profesionalidad de Sadio Mané está fuera de discusión. Sin embargo, el compromiso del delantero es tan grande que hasta se sometió a pruebas para saber con certeza si estaba en buenas condiciones. De esa forma, según confesó el delantero de Liverpool, descartó que sea una de las razones para explicar el bajo rendimiento durante la vigente temporada.

El senegalés solamente marcó nueve tantos en la actual Premier League y tiene 14 en todos los torneos con los ‘Reds’. La preocupación del atacante pasa porque sus cifras usualmente superan las 20 conquistas. Entonces, el africano reconoció que está atravesando por su campaña más baja.

“Esta es la peor temporada de mi carrera. Tengo que admitirlo. Si me preguntas qué pasa, me esforzaré por darte una respuesta. Personalmente no lo sé. Siempre he tratado de ser positivo, tanto si las cosas van bien como si van mal. Me cuestiono todo el tiempo”, adelantó Mané en una entrevista.

Show Player

“Incluso me sometí a pruebas para ver mi cuerpo. ¿Estoy comiendo los alimentos adecuados o algo sucede? Pero chequearon los resultados y todo está bien”, agregó el hombre de Liverpool sobre los exámenes por los que pasó durante una conversación con el medio de televisión francés Canal+.

De todos modos, Mané se comprometió a seguir esforzándose para cumplir con los objetivos del equipo con miras a la siguiente campaña. “Necesito entender que en la vida hay altibajos. Seguiré trabajando duro, y tal vez con el tiempo esta situación pase”, sentenció el jugador que está en Anfield desde la 2016-17.

Sadio Mané tiene contrato con los ‘Reds’ hasta 2023 y tras su arribo se convirtió en uno de los referentes del club. El delantero espera clasificarse para la Liga de Campeones en las jornadas finales de la Premier League. Actualmente, el cuadro dirigido por Jürgen Klopp tiene 57 puntos y está en el puesto seis de la tabla.