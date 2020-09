Ser traductor de Marcelo Bielsa es una tarea complicada, sin margen de error. Eso quedó demostrado una vez más este sábado en Anfield, luego de la caída de Leeds United ante Liverpool en la jornada inaugural de la temporada 2020/2021 de la Premier League.

El estratega argentino no solo puso en aprietos a los ‘Reds’ en el regreso de su equipo a la élite del fútbol inglés tras 16 años, planteando un duelo de igual a igual contra el vigente campeón. Tras el partido, llamó la atención a su intérprete por no dejarse escuchar con claridad, un acto que no pasó desapercibido en redes sociales.

“Hable más fuerte”, pidió Bielsa a su ayudante mientras analizaba el encuentro en entrevista para Sky Sports, al ser consultado si veía algo positivo de la derrota de sus dirigidos. El traductor entendió el pedido, pero no dejó satisfecho al entrenador tras una corrección. “Háblale fuerte. No ve que hace un esfuerzo enorme para escuchar”, señaló, interrumpiendo por segunda vez la traducción de sus palabras.

El traductor de Leeds, que en la conferencia previa al compromiso también había sido corregido por Bielsa, soltó una sonrisa tímida, elevó su tono de voz y continuó asistiendo al ‘Loco’, quien consideró merecida la victoria de Liverpool.

“Fue una derrota justa, nos costó mucho neutralizar al rival. Si bien el esfuerzo nuestro fue muy grande, no alcanzó para jugar un partido equilibrado, sobre todo en el segundo tiempo”, dijo tras el debut de sus pupilos en la máxima categoría del balompié británico.

“Por supuesto que valoramos la rebeldía. También logramos evitar que Liverpool jugara mejor de lo que lo hizo hoy. Hicimos mucho esfuerzo para evitar que impusieron sus individualidades, pero el análisis final muestra un desnivel a favor suyo”, agregó.