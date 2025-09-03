La Premier League y sus US$4 mil millones: radiografía del torneo más caro de la historia y por qué invierte 10 veces más de lo que costará Lima 2027

Los movimientos de última hora suelen traer sorpresas y el Liverpool se encargó de poner en rojo todo el mercado de fútbol, que finalizó el pasado lunes en Europa. Los ‘Reds’ fueron el equipo que más gastó en fichajes, y la Premier League, el torneo de Inglaterra, la liga que más invirtió para esta nueva temporada.

Con más de US$4.000 millones, la Premier ha mostrado su poderío con las últimas incorporaciones, como la de Alexander Isak del Newcastle al Liverpool por US$170 mlls., el fichaje más caro del fútbol inglés.

Mientras en España el Real Madrid renovó su plantilla con Xabi Alonso a la cabeza y varias llegadas: Huijsen, Carreras, Alexander-Arnold, Mastantuono; en Alemania el Bayern cambió su ataque con Díaz, Jackson, y a Italia llegaron Modric, Rabiot (Milan), de Bruyne y Hojlund (Nápoli). Es Inglaterra el destino del fútbol mundial.

Bloomberg: "Between them, the 20 PL clubs spent more than £3 billion ($4 billion), comfortably breaking the £2.4 billion peak set two years ago, according to the business consultancy firm Deloitte. The sum exceeds the continent’s other four big leagues combined." pic.twitter.com/oDT2rbwDrp — Don Draper (@arsenalbarclays) September 2, 2025

El holding estadounidense Fenway Sports Group, propietario del Liverpool, ha roto sus esquemas. Y no solo se trata de poderosos: hasta los recién ascendidos Burnley, Leeds y Sunderland han superado los US$133 millones en compras.

Así invirtió la Premier y el Liverpool

Se sabe que las distancias son enormes, pero estas cifras están muy lejos de la realidad peruana. Quizás la suma más alta en inversión en el deporte nacional son los US$369 millones para Lima 2027, apenas el 9,2% de lo que la Premier gastó.

Y hay más ejemplos para ver qué tan lejos estamos. Ahora los hinchas de Alianza celebran sus ingresos sea por ventas o por premios en los torneos Conmebol. Ambos no alcanzan el 1% de lo que gasta la Premier y solo es el 3% de lo que gastó el Liverpool.

Así, vemos como el fútbol es esa esfera millonaria en todo el mundo, pero es una realidad a la que desde este lado del mundo estamos lejos de siquiera imaginarnos.

Comparativa entre gastos en el deporte peruano y la Premier

***

