Tottenham no pudo con Manchester United (3-1) por la jornada 31 de Premier League. Heung Min Son abrió el marcador para los ‘Spurs’ que no pudieron mantener el resultado en Londres y terminaron cayendo; sin embargo, el coreano es noticia tras el partido, no por su gol, sino por ser víctima de insultos racistas.

El propio club blanco denunció el hecho en sus redes sociales y confirmó que iniciará una investigación, junto a la Premier League, para esclarecer cuáles son los siguientes pasos para acabar con el racismo en el torneo inglés.

Tottenham explicó que en esta jornada existieron “horrorosos abusos raciales sufridos por uno de sus jugadores”. “Esto se ha informado de nuevo a las plataformas pertinentes y ahora realizaremos una revisión completa junto a la Premier League para determinar la acción más efectiva en el futuro. Estamos contigo, Sonny”.

A pesar de que no se ha señalado quién fue el responsable de los insultos, estos habrían llegado de personas que se encontraban fuera del campo de juego.

Entre las repudiables palabras que llegaron en contra de Son, había algunos como: “Espero que sea exterminado por Kim Jong-Un”. “Comedor de perros, engañador y bastardo”.

Con un tanto de Edinson Cavani, el Manchester United derrotó 3-1 al Tottenham (7º), y suma tres puntos que prácticamente garantizan el subcampeonato a los ‘Red Devils’, mientras que el West Ham (4º) apretó la lucha por el podio tras vencer 3-2 al Leicester (3º).

En una mediocre primera parte de los visitantes, el surcoreano Son Heung-min, a pase del brasileño Lucas Moura, adelantó a los ‘Spurs’ poco antes del descanso, pero en el segundo periodo el United mejoró mucho y dio la vuelta al marcador con los tantos del brasileño Fred (57), Cavani (79) y del joven Mason Greenwood (90+6).

Heung Min Son y el mensaje de Tottenham luego de ataques racistas sobre el coreano. (Captura: Twitter)