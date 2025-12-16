Santiago Montiel fue reconocido como el ganador del Premio Puskás 2025 gracias a una chalaca espectacular que rápidamente se viralizó y cautivó a los aficionados del fútbol en todo el mundo. El gol, convertido con una ejecución acrobática impecable, fue elegido como el mejor del año por la FIFA, superando a otras anotaciones de gran factura nominadas al galardón.

La acción premiada mostró toda la técnica, coordinación y valentía del futbolista, quien no dudó en lanzarse en el aire para conectar el balón de espaldas al arco y vencer al arquero rival. La chilena de Montiel destacó no solo por su belleza estética, sino también por la dificultad del gesto y la precisión con la que fue ejecutado.

Your 2025 Puskas award winner is Santiago Montiel. 👏 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 16, 2025

Tras conocerse el fallo, el atacante expresó su emoción por recibir uno de los premios individuales más prestigiosos del fútbol mundial. El Premio Puskás reconoce anualmente el gol más espectacular de la temporada, sin distinción de liga, nacionalidad o contexto, lo que realza aún más el logro alcanzado por Montiel en 2025.

Con este reconocimiento, Santiago Montiel inscribe su nombre en la historia del fútbol junto a otros ganadores emblemáticos del Puskás y consolida su imagen a nivel internacional. Su gol ya es considerado uno de los más memorables de los últimos años y seguirá siendo recordado como una obra de arte que trascendió fronteras.