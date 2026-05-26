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Premios CONMEBOL: cuánto ganarán los campeones de la Copa Libertadores y Sudamericana 2026. (Foto: Getty Images)
Premios CONMEBOL: cuánto ganarán los campeones de la Copa Libertadores y Sudamericana 2026. (Foto: Getty Images)
Por Redacción EC

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) elevó nuevamente los premios económicos para la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana 2026, en una medida que busca fortalecer el atractivo de sus competencias y recompensar el rendimiento deportivo de los clubes participantes. El anuncio fue realizado por el presidente Alejandro Domínguez durante el sorteo de la fase de grupos en marzo de este año, confirmando que los campeones de ambos certámenes recibirán montos superiores a los entregados la temporada pasada.

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