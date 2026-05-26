La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) elevó nuevamente los premios económicos para la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana 2026, en una medida que busca fortalecer el atractivo de sus competencias y recompensar el rendimiento deportivo de los clubes participantes. El anuncio fue realizado por el presidente Alejandro Domínguez durante el sorteo de la fase de grupos en marzo de este año, confirmando que los campeones de ambos certámenes recibirán montos superiores a los entregados la temporada pasada.

A una fecha de terminar la fase de grupos, recordemos que la principal novedad se encuentra en la Copa Libertadores. El campeón de la edición 2026 cobrará 25 millones de dólares solo por conquistar el título, un millón más que en 2025. Además, si se suman los premios obtenidos en cada fase del torneo, el ganador podría acumular hasta 40 millones de dólares a lo largo de toda su campaña, una cifra sin precedentes para el fútbol sudamericano.

Premios Copa Libertadores.

En la Copa Sudamericana el incremento es todavía más significativo. Conmebol elevó el premio para el campeón de 6,5 millones a 10 millones de dólares, mientras que el subcampeón también recibirá una bonificación superior respecto a años anteriores. Asimismo, el organismo mantendrá los incentivos por rendimiento en la fase de grupos, otorgando 125 mil dólares por cada victoria obtenida.

El aumento también alcanza a la Libertadores en el rubro de mérito deportivo. Cada triunfo en la fase de grupos entregará 340 mil dólares, superando los montos distribuidos en la edición anterior. Según Conmebol, la intención es que los clubes puedan incrementar sus ingresos no solo por avanzar de ronda, sino también por cada resultado positivo conseguido en el campo de juego.

Premios Copa Sudamericana.

La noticia genera expectativa en el fútbol peruano. Universitario de Deportes y Sporting Cristal aún conservan opciones de prolongar su participación en la Copa Libertadores, mientras que Cienciano pelea por avanzar en la Copa Sudamericana. Más allá del prestigio deportivo, una clasificación a las rondas decisivas significaría ingresos millonarios para sus arcas, en un contexto en el que los premios de Conmebol se han convertido en una fuente clave de financiamiento para los clubes del continente.

******