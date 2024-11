Este viernes 29 de noviembre del 2024, la FIFA anunció la lista de nominados a los premios The Best FIFA Football Awards 2024, que reconocerán a los mejores deportistas y entrenadores del fútbol masculino y femenino, tanto de clubes como de selecciones.

La FIFA trae diferentes categorías para que puedas votar por quien crees que mejor lo hace en su puesto. Te dejamos las categorías: Premio The Best al Jugador de la FIFA de Fútbol, el Premio The Best a la Jugadora de la FIFA, el Premio The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Masculino, el Premio The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Femenino, el Premio The Best al Guardameta de la FIFA y el Premio The Best a la Guardameta de la FIFA.

Cómo votar en los Premios The Best 2024

Para que puedas votar en los premios The Best 2024, deberás de ingresar a la web de The Best, iniciar sesión o crearte una cuenta y hacer tu respectivo voto.

Cabe resaltar que el plazo de votación comienza el 28 de noviembre de 2024 y finaliza el 10 de diciembre de 2024 a las 23:59

Los votos de los aficionados tendrán el mismo peso que los de los actuales capitanes y entrenadores de las selecciones nacionales masculinas y femeninas, así como los de los representantes de medios de comunicación.

Nominados al Mejor Jugador del Año

Dani Carvajal (Real Madrid)

Erling Haaland (Manchester City)

Federico Valverde (Real Madrid)

Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

Jude Bellingham (Real Madrid)

Kylian Mbappé (Real Madrid)

Lamine Yamal (Barcelona)

Lionel Messi (Inter Miami)

Rodri (Manchester City)

Toni Kroos (Real Madrid)

Vinícius Jr. (Real Madrid)

Nominados a Mejor Entrenador del Año

Carlo Ancelotti (Real Madrid)

Lionel Scaloni (Argentina)

Luis de la Fuente (España)

Pep Guardiola (Manchester City)

Xabi Alonso (Bayer Leverkusen)

Nominados a Mejor Arquero del Año

Andriy Lunin (Real Madrid)

David Raya (Arsenal)

Ederson (Manchester City)

Emiliano Martínez (Aston Villa)

Gianluigi Donnarumma (París Saint-Germain)

Mike Maignan (AC Milán)

Unai Simón (Athletic Club)

Nominados al Premio Puskás

Hassan Al Haydos (Qatar vs China)

Terry Antonis (Melbourne City vs Western Sydney Wanderers)

Yassine Benzia (Argelia vs Sudáfrica)

Walter Bou (Lanus vs Tigre)

Michaell Chirinos (Costa Rica vs Honduras)

Federico Dimarco (Inter vs Frosinone)

Alejandro Garnacho (Manchester United vs Everton)

Mohammed Kudus (West Ham vs Friburgo)

Denis Omedi (KCCA vs Kitara)

Paul Onuachu (Trabzonspor vs Konyaspor)

Jaden vs Philogene (Rotherham United vs Hull City)

Nominadas a Mejor Jugadora del Año

Aitana Bonmatí (Barcelona)

Barbra Banda (Orlando Pride)

Caroline Graham Hansen (Barcelona)

Keira Walsh (Barcelona)

Khadija Shaw (Manchester City)

Lauren Hemp(Manchester City)

Lindsey Horan (Lyon)

Lucy Bronze (Chelsea)

Mallory Swanson (Chicago Red Stars)

Mariona Caldentey (Arsenal)

Naomi Girma (San Diego Wave)

Ona Batlle (Barcelona)

Salma Paralluelo (Barcelona)

Sophia Smith (Portland Thorns)

Tabitha Chawinga (Lyon)

Trinity Rodman (Washington Spirit)