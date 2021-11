Lionel Scaloni logró el título de la Copa América 2021 con la Selección Argentina en mediados de año y figura en la lista de candidatos de los premios The Best de la FIFA. El técnico atraviesa un gran momento pues la Albiceleste ya está en Qatar 2022 y rompió el maleficio de su selección de 28 años sin conseguir un título.

No es un secreto que Lionel Scaloni ha dado un giro importante en Argentina y, a pesar, que su inicio no obtuvo los resultados esperados, supo salir adelante. Precisamente, el proceso del técnico tuvo un gran fruto al consagrarse como campeón de la Copa América 2021 y se metió en la lista de The Best de la FIFA.

Sin embargo, Lionel Scaloni no es el único técnico argentino nominado en la lista de The Best de la FIFA. Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, también figura como uno de los candidatos. El ‘Cholo’ consiguió el título de LaLiga Santander 2020-2021 superando a Barcelona y Real Madrid y mostrando un buen fútbol, lo que le valió estar en la privilegiada convocatoria.

La FIFA señaló que a inicios de enero anunciará a los finalistas y que los aficionados para podrán votar a través de su página web. Asimismo, las votaciones estarán abiertas hasta el 10 de diciembre y la ceremonia se desarrollará el próximo 17 de enero de 2022.

Premio The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Masculino:

Lionel Scaloni (Argentina / Selección de Argentina)

Diego Simeone (Argentina /Atlético de Madrid)

Antonio Conte (Italia / FC Inter Milán / Tottenham Hotspur FC)

Hansi Flick (Alemania / FC Bayern Múnich / selección de Alemania)

Pep Guardiola (España / Manchester City FC)

Roberto Mancini (Italia / selección de Italia) Thomas Tuchel (Alemania / Chelsea FC)

