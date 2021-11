Conforme a los criterios de Saber más

Dos de los premios individuales más importantes del fútbol mundial viven momentos distintos: la votación para el Balón de Oro terminó hace dos semanas, mientras que el Premio FIFA The Best recién ha iniciado su primera etapa. El galardón del máximo ente del balompié será entregado el 17 de enero del 2022.

Este Diario forma parte de las votaciones del The Best y, tras un contacto con FIFA, pudimos confirmar que la elección de este premio recién comenzará el 22 de noviembre. Si el Balón de Oro ya está oleado y sacramentado, el The Best es un premio que todavía se encuentra abierto.

La votación del premio FIFA finalizará el 10 de noviembre. Por ello, la última fotografía del rendimiento de los futbolistas top será muy relevante. Por producción goleadora y por minutos jugados en el campo, el favoritismo por ahora se lo llevan Robert Lewandowski y Cristiano Ronaldo. La ceremonia del FIFA The Best será un evento virtual desde Zúrich, con transmisión televisiva para todo el mundo.

Robert Lewandowski es el último ganador del The Best al mejor jugador. (Foto: Bayern Múnich)

The Best FIFA Football Awards™ 2021 incluye en sus criterios de elección no solo las campañas con clubes, sino también con selecciones. Incluso, este año se tomarán en cuenta los rendimientos en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

¿Quiénes votarán en este edición del The Best? Votarán todos los capitanes y entrenadores de las selecciones afiliadas a la FIFA. Además, se tomará en cuenta el voto de periodistas representantes de 300 medios de comunicaciones de la misma cantidad de países (El Comercio representará al Perú por cuarto año consecutivo).

Las lesiones de Lionel Messi, Erling Haaland y hasta de Romelu Lukaku le abren paso a un doblete de Lewandowski en el premio o una reaparición ganadora de Cristiano. Pero aún queda un mes para cerrar la votación. Así que una remontada de otro crack aún no debería ser descartada.

La producción goleadora de Cristiano Ronaldo con el Manchester United lo han hecho saltar al favoritismo en los premios individuales de este año . Foto: AFP.

ESTAS SON LAS CATEGORÍAS DEL PREMIO THE BEST 1. Mejor jugadora de la FIFA 2. Mejor jugador de la FIFA 3. Mejor entrenador FIFA del fútbol femenino 4. Mejor entrenador FIFA del fútbol masculino 5. Mejor guardameta (Fútbol femenino) 6. Mejor guardameta (Fútbol masculino) 7. FIFPRO World 11 Femenino 8. FIFPRO World 11 Masculino 9. Fair Play de la FIFA 10. Premio Puskás de la FIFA (al mejor gol del año) 11. Premio a la Afición de la FIFA

Jugador y su producción en el año 2021 Goles Partidos Robert Lewandowski 57 49 Erling Haaland 43 45 Cristiano Ronaldo 42 54 Lionel Messi 40 51 Karim Benzema 38 53 Kylian Mbappé 38 57 Mohamed Salah 35 48 Memphis Depay 33 52 Harry Kane 33 57 Romelu Lukaku 30 49





