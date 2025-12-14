La ceremonia de los premios The Best FIFA 2025 se realizará este martes 17 de diciembre de 2025 en Doha, Qatar, en una gala organizada por la FIFA que reunirá a las principales figuras del fútbol mundial. Durante el evento se entregarán los galardones al mejor jugador, jugadora, entrenadores y otros reconocimientos individuales, tras las votaciones de capitanes, técnicos, periodistas y aficionados. La expectativa es alta por conocer a los ganadores de una de las premiaciones más importantes del fútbol internacional.

Finalistas al premio The Best FIFA 2025 – Mejor Jugador

Ousmane Dembélé (PSG / Francia)

Kylian Mbappé (Real Madrid / Francia)

Lamine Yamal (Barcelona / España)

Raphinha (Barcelona / Brasil)

Pedri (Barcelona / España)

Harry Kane (Bayern Múnich / Inglaterra)

Mohamed Salah (Liverpool / Egipto)

Achraf Hakimi (PSG / Marruecos)

Nuno Mendes (PSG / Portugal)

Cole Palmer (Chelsea / Inglaterra)

Vitinha (PSG / Portugal)

En la categoría más esperada, la de Mejor Jugador del Mundo, la lista de finalistas incluye a estrellas que marcaron la temporada europea. Entre los principales candidatos están Kylian Mbappé, goleador destacado con Real Madrid; Lamine Yamal, figura en el Barcelona y la selección española; y Ousmane Dembélé, reciente ganador del Balón de Oro y pieza clave del PSG.

La edición 2025 del The Best también destaca la presencia de otros grandes nombres en la lista masculina, como Raphinha (Barcelona), Harry Kane (Bayern Múnich), Pedri (Barcelona), Vitinha, Hakimi y Nuno Mendes (PSG), así como Mohamed Salah (Liverpool) y Cole Palmer (Chelsea), quienes compiten por el codiciado galardón.

En el fútbol femenino, las nominadas al premio de Mejor Jugadora muestran un fuerte dominio europeo, con figuras como Aitana Bonmatí, Alexia Putellas, Clàudia Pina, Mariona Caldentey y Patri Guijarro entre las candidatas, mientras que en otras categorías como Mejor Guardameta resalta la presencia de Christiane Endler junto a otras destacadas arqueras del fútbol mundial.