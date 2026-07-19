La prensa española no escatimó en elogios tras la consagración de España como campeona del Mundial 2026. Medios como Diario AS destacaron el triunfo con titulares como “Como la primera vez”, resaltando la emoción de volver a lo más alto del fútbol mundial tras años de espera.

Por su parte, Marca fue más contundente y eufórico en su portada: “¡Los Reyes de todos los tiempos!”. El medio madridista puso énfasis en la magnitud del logro, colocando a esta generación como una de las más importantes en la historia del fútbol español.

En tanto, Mundo Deportivo tituló “La segunda estrella”, haciendo referencia directa al segundo título mundial conseguido por ‘La Roja’. La publicación también resaltó el carácter del equipo y su capacidad para imponerse en una final muy disputada ante Argentina.

Finalmente, El País ofreció un enfoque más analítico, señalando que España fue “el mejor equipo del torneo” y destacando el gol decisivo en la prórroga. En conjunto, la prensa coincidió en que este título consolida una nueva era dorada para el fútbol español.

La victoria de España por 1-0 ante Argentina en la final del Mundial 2026 desató una ola de elogios en los principales medios del país.

La victoria de España por 1-0 ante Argentina en la final del Mundial 2026 desató una ola de elogios en los principales medios del país.

La victoria de España por 1-0 ante Argentina en la final del Mundial 2026 desató una ola de elogios en los principales medios del país.

La victoria de España por 1-0 ante Argentina en la final del Mundial 2026 desató una ola de elogios en los principales medios del país.