El Manchester United no jugaba bien y se notaba en sus partidos de la Premier y también la Champions League. Al enfrentarse a un rival con mucha jerarquía como el Liverpool, los ‘Red Devils’ no pudieron hacer mucho y fueron aplastados en casa por un contundente e histórico 5-0.

Con la humillante goleada, aparecen muchos rumores entorno al equipo. Según una publicación de ESPN, en su versión del Reino Unido, Cristiano Ronaldo no estaría del todo cómodo, debido a un futbolista titular en el Manchester United.

En la nota detallan que el portugués está incómodo por el accionar del inglés Mason Greenwood, debido a que en muchas ocasiones prefiere rematar al arco, cuando otros compañeros, incluido Cristiano, están ubicados en mejor posición.

El malestar no solo sería con Cristiano, sino también de otros jugadores del plantel que no entienden cómo el técnico Ole Gunnar Solskajer no puede lidiar con esto, cuando es evidente que CR7 y Greenwood no se llevan del todo bien, sumado a la decisión del entrenador en no dar oportunidad a otros atacantes.

En las últimas horas hay rumores acerca de una posible salida del entrenador noruego. Los dos principales candidatos para reemplazarlo, serían el francés Zinedine Zidane y el italiano Antonio Conte.

Por lo pronto, en el United todavía no han tomado una decisión. Los próximos partidos del Manchester United son de visita ante el Tottenham y luego nuevamente fuera de casa ante el Atalanta por la Champions League.