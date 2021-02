La presencia de Arturo Vidal en el Inter de Milán no está confirmada para la próxima temporada. A pesar que llegó como una estrella y a pedido de Antonio Conte, el ‘King’ no logró superar las expectativas del técnico y, según medios italianos, el volante de la selección de Chile no continuaría en la Serie A.

En las últimas horas, Arturo Vidal es noticia en el Viejo Continente, pues el medio ‘Calciomercato’, revela que Jorge Sampaoli quiere ficharlo para el mediocampo del Olympique de Marsella. “El regreso de Arturo a la Serie A en el mercado de fichajes del pasado verano no dio los resultados deseados. Los números, y Conte, rechazan a Vidal del Inter, y para él una aventura más allá de los Alpes es cada vez más concreta”.

El medio citado añade: “Es posible que haya habido algunos contactos intermediarios para la operación del mercado, que probablemente tendrán lugar durante la próxima temporada”.

Problemas a la vista

La información compartida por ‘Calciomercato’ revela que el Inter de Milán pedirá 8 millones de euros para soltar al ‘King’, cifra que maneja el Olympique de Marsella. Sin embargo, el elevado sueldo del volante de la selección de Chile sería el inconveniente, pues ronda los 6.5 millones de euros al año.

Cabe indicar que Jorge Sampaoli ya dirigió a Arturo Vidal en la selección de Chile durante el 2013 al 2015. En este periodo, lograron la Copa América jugada en el país sureño y por ello, el ‘Hombrecito’ habría puesto en su lista de refuerzos para el Olympique de Marsella al ‘King’.

