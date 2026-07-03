La selección de Colombia recibió una mala noticia en los primeros minutos de su partido frente a Ghana. El delantero Jhon Córdoba sintió una molestia muscular apenas a los siete minutos de juego y no pudo continuar sobre el terreno de juego.

El atacante pidió de inmediato la sustitución al cuerpo técnico, generando preocupación entre los integrantes del combinado cafetero.

Jhon Córdoba se lesionó y salió a los siete minutos ante Ghana. Foto: @DSports

La acción se produjo cuando apenas transcurrían siete minutos del encuentro. Córdoba evidenció problemas físicos y, tras recibir atención médica, determinó que no estaba en condiciones de seguir jugando.

Ante esta situación, el entrenador de Colombia decidió realizar la modificación de manera inmediata para evitar un agravamiento de la lesión.

MALAS NOTICIAS PARA COLOMBIA



En 7 minutos de partido con Ghana, Jhon Córdoba sintió una molestia muscular y debió pedir el cambio.



En su lugar ingresó Luis Suárez.#MundialEnDSPORTS | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/sQPl7Z9wi1 — DSPORTS (@DSports) July 4, 2026

VIDEO RECOMENDADO