Jhon Córdoba abandonó el partido por una molestia muscular. Foto: @DSports
Jhon Córdoba abandonó el partido por una molestia muscular. Foto: @DSports
Por Redacción EC

La selección de Colombia recibió una mala noticia en los primeros minutos de su partido frente a Ghana. El delantero Jhon Córdoba sintió una molestia muscular apenas a los siete minutos de juego y no pudo continuar sobre el terreno de juego.

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