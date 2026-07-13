Jude Bellingham encendió las alarmas en Inglaterra a pocos días de enfrentar a Argentina por las semifinales del Mundial 2026. El mediocampista del Real Madrid, figura en la victoria por 2-1 sobre Noruega con un doblete, terminó el partido con evidentes molestias en el hombro izquierdo, una lesión que arrastra desde hace varias temporadas y que vuelve a generar incertidumbre en el equipo dirigido por Thomas Tuchel.

El volante fue decisivo para que Inglaterra remontara el marcador y asegurara su clasificación entre los cuatro mejores del torneo. Sin embargo, durante el encuentro comenzó a mostrar signos de dolor tras un choque en una jugada dividida. Desde ese momento, las cámaras lo captaron llevándose la mano al hombro en repetidas ocasiones, incluso mientras recibía indicaciones del cuerpo técnico durante la pausa de hidratación.

La preocupación no disminuyó después del pitazo final. Cuando Bellingham recibió el premio al mejor jugador del partido, volvió a realizar movimientos de estiramiento y se tocó nuevamente la articulación afectada, un gesto que alimentó las dudas sobre su estado físico de cara al compromiso frente a la Albiceleste.

Jude Bellingham. (Foto: Getty Images) / VCG

De acuerdo con el diario español Sport, el jugador inglés continuó con molestias tras el encuentro ante Noruega. El medio recordó que el futbolista convive con este problema desde sus primeros meses como jugador del Real Madrid, por lo que el cuerpo médico de Inglaterra seguirá de cerca su evolución durante las próximas horas.

A la espera de un parte médico oficial, Thomas Tuchel permanece atento a la recuperación de una de sus principales figuras. Inglaterra se medirá con Argentina este miércoles en Atlanta por un lugar en la final del Mundial 2026, en un duelo donde la presencia de Bellingham podría resultar determinante para las aspiraciones del conjunto europeo.

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