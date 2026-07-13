Preocupación en Inglaterra: Jude Bellingham llegaría con molestias al partido contra Argentina. (Foto: AFP)
Preocupación en Inglaterra: Jude Bellingham llegaría con molestias al partido contra Argentina. (Foto: AFP)
Por Redacción EC

Jude Bellingham encendió las alarmas en Inglaterra a pocos días de enfrentar a Argentina por las semifinales del Mundial 2026. El mediocampista del Real Madrid, figura en la victoria por 2-1 sobre Noruega con un doblete, terminó el partido con evidentes molestias en el hombro izquierdo, una lesión que arrastra desde hace varias temporadas y que vuelve a generar incertidumbre en el equipo dirigido por Thomas Tuchel.

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