La reanudación de la Serie A es un hecho y el campeón se definirá en el campo de juego, pero nunca está de más una alerta ante la posibilidad que exista una nueva paralización que ponga en tela de juicio la continuidad del fútbol en Italia.

La Federación llegó a buenos términos y aunque no exista una fecha estimada de regreso, no descartan otro parón por culpa del coronavirus. De ser así, la liga se decidirá mediante un play-off que contempla el título, puestos europeos y la permanencia.

Eso sí, si este hecho ocurre después del 10 de julio, hay otro plan de contingencia que aprobó la Federación. Este plan de emergencia indica que el torneo se finalice con la aplicación de un algoritmo que decida la clasificación final.

La Serie A pretendió que, de no finalizar el campeonato, no exista los descensos en la temporada. Esta decisión no fue aprobada por la FIGC. Monza, Vincenza y Reggina jugarán la Serie B y los últimos tres irán a la Serie C.

MÁS EN DT...

NO DEJES DE VER