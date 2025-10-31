Tal como había prometido su entrenador, Abel Ferreira, el Palmeiras tuvo este jueves una “noche mágica” y clasificó a la final de la Copa Libertadores al aplastar 4-0 a Liga de Quito, remontando la derrota 3-0 encajada una semana atrás en Ecuador.

El milagro del Allianz Parque, en Sao Paulo, garantiza que los equipos de Brasil mantendrán la hegemonía establecida en los últimos años en el torneo, con Palmeiras y Flamengo como protagonistas de la final del 29 de noviembre en Lima.

Leila Pereira, presidenta del club, llena de emoción, interrumpió la conferencia de prensa del entrenador Abel Ferreira y se deshizo en elogios.

“El DT más grande en la historia de Palmeiras. Tenías razón: fue, de verdad, una noche mágica”, expresó Pereira.

G O A T 🏆🐐 pic.twitter.com/c1DN2LoXau — Out of Context Libertadores (@OC_Libertadores) October 31, 2025

