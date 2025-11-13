La presidenta del Palmeiras, Leila Pereira, ha generado un debate sobre la confraternidad en el fútbol brasileño al ofrecer su avión privado para facilitar el regreso de jugadores convocados a la selección brasileña, incluyendo a los de clubes rivales.

Pereira, quien también es dueña de la aerolínea Placar, realizó la propuesta en un claro gesto de cooperación, destacando la necesidad de unir fuerzas por el crecimiento del deporte local.

“Si algún club está interesado en que sus jugadores convocados para la selección brasileña regresen en mi avión conmigo y Vitor Roque solo tienen que preguntar. Si hay espacio, no tendré ningún problema,” declaró la presidenta del Verdão.

El mensaje fue un llamado a la unidad más allá de la competencia deportiva: “La rivalidad debe quedarse en el terreno de juego. Los clubes deberían unirse cada vez más por el crecimiento del fútbol brasileño”.

La propuesta ha tenido una respuesta inmediata y positiva. Según ESPN, los clubes Flamengo, Bahía, Cruzeiro y Vasco da Gama planean formalizar la solicitud para que sus futbolistas seleccionados utilicen el avión para un retorno más rápido y seguro, minimizando así el desgaste físico antes de retomar la actividad en sus respectivos campeonatos.