El encuentro entre Atlético Mineiro y Boca Juniors tuvo polémica por el gol anulado al equipo xeneize, sin embargo, días después del empate sin goles, el presidente del equipo brasileño, Sergio Batista habló fuerte y claro sobre cuestiones que pasaron antes y al momento del partido de ida por los octavos de final de la Copa Libertadores 2021.

En conferencia de prensa, dejó en claro que hubo malos tratos hacia el equipo el cual preside: “Los vamos a recibir de la misma manera que nos recibieron a nosotros. Arribamos al aeropuerto cerca de la medianoche, nos volvieron a hacer los testeos que ya nos habíamos hecho y tuvimos que esperar los resultados con mucho frío durante dos horas. Al hotel llegamos casi a las 3”.

Debido a la polémica arbitral, Batista aseguró que no aceptarán presiones al árbitro en el partido en Brasil: “Le pediremos a Conmebol un árbitro de primer nivel que sea neutral. Me desperté alrededor de las 6 de la mañana, encendí el televisor y los medios solo informaron con una clara intención de presionar. No lo aceptaremos”.

Por último, agregó: “El cuerpo técnico de Boca presionó a nuestro entrenador durante todo el partido hasta con cuestiones morales. A nosotros nos pusieron en un rincón del estadio, con una visibilidad horrible, y eso que no había público, los directivos fueron detenidos por guardias de seguridad del club y tuvieron que esperar 40 minutos hasta ser liberados”.

Árbitro suspendido

El juez principal del partido fue el colombiano Andrés Rojas, quien junto al árbitro del VAR Derlis López, fueron suspendidos por la Conmebol por “errores graves”, tras anular una acción que terminó en gol del local pero fue anulado por supuesta falta a un defensa del equipo brasileño.

En principio Rojas dio el gol como válido, pero ante la insistencia de los jugadores de Altético Mineiro acudió al VAR, rodeado de futbolistas de ambos equipos, y luego de varios minutos invalidó su decisión original sin que se visualice la falta. El encuentro terminó 0-0 y esta llave se definirá el martes 20 de julio en Brasil.