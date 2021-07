Los días pasan y no se define el futuro de Lionel Messi que ya no es más jugador del FC Barcelona. Joan Laporta se encuentra buscando las mejores ideas para que el astro argentino vuelva a ser oficialmente azulgrana, por ello el presidente del Barca se reunió con Javier Tebas, presidente de LaLiga Santander para encontrar una solución respecto a los problemas económicos que no le permiten tener al capitán de la Selección Argentina dentro de su plantilla.

El presidente de LaLiga, según informó el diario Sport, se juntó con Joan Laporta y con Mateo Alemany para escuchar las propuestas del Barcelona para solucionar o, al menos, alivianar el tema económico que viene arrastrando el club por el alto sueldo de su plantilla, así como la pandemia del coronavirus (COVID-19) y que le impiden volver a contratar a su máxima estrella, Lionel Messi.

Javier Tebas tras escuchar todos los motivos que le dio el Barcelona, entendió la situación, sin embargo, señaló que no hay forma en las que él pueda ayudarlos dado que deben cumplir la mismas normas que el resto de clubes de la primera división de la liga española.

Respecto a la respuesta del presidente de la Liga Nacional de Fútbol Profesional, indicó Sport, el comité del Barcelona se sintió decepcionado por la postura poco comprensiva que tuvo Tebas y tendrán que ver la manera de alinear su situación para recuperar a su máxima figura.

El conjunto culé ha movido varias fichas para buscar la reducción salarial que tanto preocupa debido al Fair Play financiero. Varios jugadores de la plantilla se han despedido del club: Trincao, Mattheus y les seguirán Junior Firpo junto a Todibo.