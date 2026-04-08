Una de las historias más llamativas de la Copa Sudamericana tiene como protagonista a Recoleta de Paraguay, rival de San Lorenzo. Su presidente, Luis Vidal, rompió todos los esquemas al debutar como futbolista profesional a los 51 años, convirtiéndose en el jugador de mayor edad en disputar un partido en la Primera División de su país.

El hecho ocurrió en noviembre de 2025, cuando el dirigente ingresó en los minutos finales de un encuentro oficial, marcando un hito histórico. Lejos de quedar como una anécdota, Vidal mantiene la ilusión de volver a jugar, esta vez en un torneo internacional, algo que sería aún más extraordinario.

🟡⚫️ENTRÓ EL PRESI



🔁Con 51 años, 11 meses y 20 días, ingresó al campo de juego Luis Vidal, el presidente de Recoleta, para jugar los últimos minutos del partido contra Nacional por la fecha 22 del Clausura.



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De cara a la actual edición de la Sudamericana, el presidente está incluido en la lista de buena fe del equipo paraguayo, lo que abre la posibilidad —aunque remota— de que pueda sumar minutos en el certamen. Desde el club han señalado que su participación se daría solo en un “caso extremo”, dependiendo del desarrollo del torneo.

Recoleta comparte grupo con equipos importantes del continente, lo que alimenta aún más el sueño de Vidal. Entre los posibles escenarios, el dirigente no oculta su ilusión de poder enfrentarse a estrellas internacionales como Neymar, en lo que sería un cierre de carrera absolutamente inolvidable.