Por Redacción EC

Una de las historias más llamativas de la Copa Sudamericana tiene como protagonista a Recoleta de Paraguay, rival de San Lorenzo. Su presidente, Luis Vidal, rompió todos los esquemas al debutar como futbolista profesional a los 51 años, convirtiéndose en el jugador de mayor edad en disputar un partido en la Primera División de su país.

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