Lionel Messi fue noticia en todo el mundo, cuando el FC Barcelona anunció de forma oficial que el futbolista no seguiría siendo parte del club azulgrana. Algunas horas después del anunció que remeció el mundo del deportes, Joan Laporta, presidente del club, habló de largo sobre lo ocurrido.

“Para tener el Fair Play, Barcelona tenía que estar a favor de una operación que conllevaba una hipoteca para el club por medio siglo y parte de sus derechos de televisión. No estoy dispuesto a hipotecar los derechos del Barca por medio siglo”, dijo Laporta en conferencia de prensa.

“El Barcelona está por encima de jugadores, entrenadores y del presidente. Por encima de todo”, agregó Joan, quien hace algunas días había indicando que las negociaciones para la permanencia del argentino estaban por buen camino.

En graves dificultades económicas, y asfixiado por el ‘fair play’ financiero que exige la Liga, el Barça anunció el jueves que renunciaba a seguir contando con Messi, con el que levantó cuatro ‘Champions’, diez Ligas españolas y siete Copas del Rey.

Lionel Messi, de 34 años, 20 de ellos en el conjunto azulgrana, no ha dado su punto de vista, pero Laporta dijo que “quería quedarse y no está contento”. “Ahora se enfrenta como nosotros a la realidad, y es una realidad que no se puede cambiar”, insistió, añadiendo que “el Barça es su casa”.

Por el momento no hay nada oficial en cuanto al futuro de Lionel Messi, pero en Europa se habla de la posibilidad que el argentino llegue al PSG, club donde milita su amigo, Ángel Di María.