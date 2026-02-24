Resumen

Presidente del Benfica defiende a Gianluca Prestianni tras sanción de la UEFA: “Es todo, menos racista”. (Foto: AFP)
Por Redacción EC

Rui Costa, presidente del Benfica, salió en defensa de Gianluca Prestianni este martes en la previa del partido ante Real Madrid por la Champions League. El titular del club portugués aseguró que el jugador argentino está siendo “crucificado” por una situación que todavía no ha sido probada, luego de que Vinícius Jr. lo acusara de haberle dicho insultos racistas.

