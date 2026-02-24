Rui Costa, presidente del Benfica, salió en defensa de Gianluca Prestianni este martes en la previa del partido ante Real Madrid por la Champions League. El titular del club portugués aseguró que el jugador argentino está siendo “crucificado” por una situación que todavía no ha sido probada, luego de que Vinícius Jr. lo acusara de haberle dicho insultos racistas.

"No estaba dentro del campo para saber qué se dijo. Lo que puedo decir es que creo en mi jugador. Prestianni está siendo crucificado como una persona racista y es todo menos racista“, expresó Costa en el aeropuerto de Lisboa, antes de salir hacia Madrid.

Asimismo, el presidente de las ‘Águilas’ confía en la palabra de su jugador y en el prestigio del club. “El Benfica nunca tendría jugadores racistas en su plantilla. Prestianni no es racista y, si lo fuera, yo sería el primero en tomar medidas“, añadió.

UEFA designó un inspector disciplinario tras la denuncia del brasileño de Real Madrid, quien acusó a Gianluca Prestianni de proferir comentarios discriminatorios durante el partido disputado en Lisboa. / PATRICIA DE MELO MOREIRA

Por otro lado, Costa declaró que Benfica “ha sido un ejemplo de inclusión y de no al racismo” a lo largo de su historia y recordó que “su mayor bandera es un jugador africano”, el fallecido Eusébio da Silva Ferreira, natural de Mozambique.

Como se sabe, Prestianni ha sido suspendido de manera provisional por la UEFA y no jugará el partido de vuelta por los playoffs de la Champions League. Al respecto, el Benfica ha presentado un recurso contra esta decisión, ya que el club considera “que no hay nada probado y que no se justifica la ausencia del jugador en este partido”.

