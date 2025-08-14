Federico Tong señaló que solo son rumores, pero que nuestra capital solo tendrá la final de la Copa Libertadores.
Federico Tong señaló que solo son rumores, pero que nuestra capital solo tendrá la final de la Copa Libertadores.
Redacción EC
El presidente del Instituto Peruano dle Deporte (IPD), , descartó la posibilidad de que Lima, sede de la final de la Copa Libertadores 2025, lo sea también de la .

En diálogo con TV Perú, contó que solo se trabajó con Conmebol la posibilidad del Monumental, pero para la presente edición de la Libertadores, tal cual sucedió en 2019.

“He estado en Asunción, he tenido una reunión con el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez. Siempre se habló de la posibilidad de tener un estadio y el Monumental tiene mucho más aforo, de tal manera que esto (la final de la Copa Libertadores) ya se ha comunicado oficialmente”, dijo Tong.

“También hemos conversado de la Copa Sudamericana. Totalmente descartado. Son solo rumores, dichos”, añadió el funcionario.

Como se recuerda, se manejó la posibilidad de que esta final se juegue en el Estadio Nacional de Lima, pero sería Santa Cruz de la Sierra en Bolivia.

