Lionel Messi dejó el FC Barcelona y se convirtió en nuevo jugador del PSG. El argentino fue presentado en una breve conferencia de prensa, en la cual también participó el presidente del equipo francés, el qatarí Nasser Al-Khelaifi, quien respondió acerca del Fair Play financiero, tema que genera polémica debido al costo del plantel del equipo parisino.

“Quiero aclarar esto: no hemos hecho nada fuera de nuestras manos. Nuestro equipo financiero ha sido muy profesional con ello desde que estamos en el PSG. Sabíamos que teníamos la capacidad para fichar a Lionel Messi. En caso de no tenerla, no hubiéramos ido por Messi, eso te lo aseguro”, dijo Al-Khelaifi.

Al-Khelaifi hizo una revolución en el fútbol francés desde su llegada. Antes de que asumiera el mando total del PSG, el equipo parisino apenas tenía 2 títulos, pero con su fuerte inversión económica, ya suma 9 ligas ganadas. El 2013 la ganaron luego de 19 años de sequía.

Sobre la llegada de Lionel Messi, dijo: “Hoy es un día histórico para el fútbol. Messi tiene seis Balones de Oro, es un mago del fútbol. Es espectacular para el PSG lo que representa tenerlo”.

Las primeras declaraciones de Lionel Messi fueron: “Estoy muy feliz. Todos saben que mi salida de Barcelona fue muy dura, porque fueron muchos años, pero llegar acá la ilusión es enorme”.

El PSG tiene como gran reto ganar la Champions League, competencia que todavía no ha podido ganar. El técnico argentino Mauricio Pochettino tendrá otra oportunidad con el club, ahora contando con el mejor jugador de la historia del FC Barcelona.