Presidente de la Federación Alemana lamenta no haber defendido a Özil

El presidente de la Federación Alemana de Fútbol (DFB) Reinhard Grindel lamentó este jueves no haber defendido al futbolista Mesut Özil, que abandonó la selección debido a las críticas racistas por haberse fotografiado con el presidente turco.

Grindel fue señalado el domingo de manera directa por el centrocampista de origen turco, que anunció su salida de la selección alemana denunciando el racismo de su federación después de su encuentro con Recep Tayyip Erdogan.

En un comunicado, Grindel lamenta "mucho" que la llamada al orden hecha a Özil en el 'caso Erdogan' "fuera orientada hacia discursos racistas".

"Como presidente, con perspectiva, habría dicho sin ninguna ambigüedad lo que es una evidencia para mí y para toda la federación: cualquier forma de acoso racista es insoportable, inaceptable e intolerable", escribió.



Pero Grindel, como ya hizo la DFB esta semana, rechazó firmemente las acusaciones de racismo hechas por Özil en su largo comunicado del domingo. Tampoco presentó disculpas al jugador del Arsenal, actualmente en Singapur en una gira de pretemporada.



El mediapunta había roto su silencio tras haber estado en el centro de la polémica durante la Copa del Mundo por su foto, junto al también internacional de origen turco Ilkay Gundogan, al lado del jefe de Estado turco, en plena campaña electoral para su reelección, finalmente obtenida.



"En estos dos últimos meses, lo que más pena me ha dado ha sido el maltrato que me ha infligido la DFB y su presidente Richard Grindel", dijo Özil el domngo.



"Para Grindel y sus apoyos, soy alemán cuando ganamos, inmigrante cuando perdemos", continuó el jugador de 29 años, 92 internacionalidades y 23 goles.



"No serviré más como chivo expiatorio (de Grindel) por su incompetencia y su incapacidad para hacer correctamente su trabajo", señaló el futbolista, que ha disputado tres Mundiales (2010, 2014 -campeón- y 2018).



Alemania fue eliminada en la primera ronda del Mundial de Rusia, situación que incrementó las críticas sobre Özil.



