Presidente de River a su homólogo de Boca: "Ven a jugar, me diste tu palabra; no inventes nada más" Rodolfo D'onofrio, titular de River Plate, se mostró muy ofuscado por el cambio de postura de Daniel Angelici, presidente de Boca Juniors. "Vengan a la cancha y juéguenlo. No somos tan buenos. Nos pueden ganar", ironizó

Rodolfo D'onofrio, titular de River Plate, se mostró muy ofuscado por el cambio de postura de Daniel Angelici, presidente de Boca Juniors. (Foto: EFE)