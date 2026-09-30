Cristiano Ronaldo dejó este miércoles la concentración de Portugal en Copenhague y se prepara para tomar su avión privado rumbo a Madrid. La salida del capitán luso se produjo poco después de las declaraciones del técnico Jorge Jesus, quien había asegurado que no existía ningún problema con el delantero y que estaba previsto que entrenara con el grupo.

El entrenador portugués incluso había confirmado que Cristiano trabajaría durante la jornada. “Ayer no se negó a entrenar. Francisco Conceição no entrenó por lesión, ni tampoco Félix, porque intentábamos aliviar la fatiga, y Cristiano Ronaldo hizo trabajo de gimnasio. Entrenará hoy. Es el cuarto día, así que entrenará”, explicó.

La situación ya había generado atención desde el partido ante Noruega, en el que Portugal consiguió una victoria por 2-1. Cristiano comenzó como suplente y permaneció en el banco durante todo el encuentro, aunque realizó trabajos de calentamiento en la segunda mitad. Tras el partido, el delantero se dirigió directamente al vestuario y tampoco participó en el entrenamiento posterior.

❗ O momento em que Cristiano Ronaldo deixa o estádio após falhar o treino da Seleção pic.twitter.com/CpKvCLg51g — Record (@Record_Portugal) September 30, 2026

Jorge Jesus también contó que había conversado con Cristiano la noche anterior y que, según su versión, el asunto había quedado resuelto antes de la cena. Sin embargo, el entrenador dejó clara su postura: “Puedo prometer lo que quiera. Soy el entrenador. Le dije al jugador que no iba a jugar. Te pondré en el banquillo. Si te necesito durante 30 minutos, jugarás; si no, no”.

El técnico portugués fue todavía más contundente al defender sus decisiones dentro del equipo. “Ningún jugador me hará cambiar de opinión. Ni él, ni nadie en el fútbol. Ni ningún presidente. Jamás, absolutamente nadie”, afirmó Jorge Jesus.

El episodio se produjo además después de que Pedro Proença, presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, modificara sus planes y viajara a Copenhague para reunirse con Cristiano Ronaldo y Jorge Jesus. El encuentro tuvo lugar este miércoles por la mañana, mientras la salida del capitán portugués marca un giro inesperado en los planes del combinado luso.

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