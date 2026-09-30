¡Problemas en Portugal! Cristiano Ronaldo abandona la concentración tras tensión con Jorge Jesus. (Foto: AFP)
¡Problemas en Portugal! Cristiano Ronaldo abandona la concentración tras tensión con Jorge Jesus. (Foto: AFP)
Por Redacción EC

Cristiano Ronaldo dejó este miércoles la concentración de Portugal en Copenhague y se prepara para tomar su avión privado rumbo a Madrid. La salida del capitán luso se produjo poco después de las declaraciones del técnico Jorge Jesus, quien había asegurado que no existía ningún problema con el delantero y que estaba previsto que entrenara con el grupo.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.