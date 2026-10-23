La polémica alrededor de Marcos Rojo sumó un nuevo capítulo en la Copa Libertadores. Según informó la periodista brasileña Raisa Simplicio, Flamengo presentó un reclamo ante la Conmebol relacionado con la situación del defensor de Estudiantes de La Plata, quien quedó en el centro de una controversia reglamentaria antes del duelo decisivo entre ambos equipos.

El caso se originó cuando la Conmebol rechazó la inscripción de Rojo para disputar la ida de las semifinales. Estudiantes sostuvo que había cumplido con los procedimientos correspondientes y cuestionó la decisión del organismo sudamericano. El club argentino anunció entonces que recurriría al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) para intentar revertir la medida.

La situación cambió el miércoles 21 de octubre, cuando el TAS falló a favor de Estudiantes y autorizó la inscripción del defensor en la lista de buena fe de la Copa Libertadores. De esta manera, Rojo quedó habilitado para disputar la revancha frente a Flamengo en el estadio Maracaná, aunque su presencia en el once titular dependía de la decisión del entrenador Alexander Medina.

O Flamengo entrou com um protesto na Conmebol contra a participação de Marcos Rojo, do Estudiantes, no jogo de ontem, no Maracanã. O Rubro-Negro alega escalação irregular do jogador. O time argentino conseguiu via TAS a inscrição de Rojo para o duelo de ontem. 📸 Divulgação https://t.co/jq6KlAx5hV — Raisa Simplicio (@simpraisa) October 23, 2026

La controversia se explica por la incorporación del zaguero desde Racing cuando el período de transferencias ya había terminado. Aunque la Asociación del Fútbol Argentino permitió su registro para las competiciones locales, la Conmebol consideró que no correspondía habilitarlo para el torneo continental. Esa diferencia de criterios llevó a Estudiantes a iniciar una disputa legal para contar con el futbolista en la instancia decisiva.

Por ahora, el alcance del reclamo atribuido a Flamengo debe entenderse a partir de los reportes publicados y no como una sanción confirmada contra Estudiantes. La habilitación concedida por el TAS permitió que Rojo estuviera disponible para la revancha, pero cualquier consecuencia disciplinaria requeriría una resolución oficial de las autoridades competentes.

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