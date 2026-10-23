En Brasil afirman que Flamengo presentó reclamo por Marcos Rojo. (Foto: Estudiantes de La Plata/Instagram)
En Brasil afirman que Flamengo presentó reclamo por Marcos Rojo. (Foto: Estudiantes de La Plata/Instagram)
Por Redacción EC

La polémica alrededor de Marcos Rojo sumó un nuevo capítulo en la Copa Libertadores. Según informó la periodista brasileña Raisa Simplicio, Flamengo presentó un reclamo ante la Conmebol relacionado con la situación del defensor de Estudiantes de La Plata, quien quedó en el centro de una controversia reglamentaria antes del duelo decisivo entre ambos equipos.

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