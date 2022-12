Debido a las protestas en el Perú por la situación política, se vienen produciendo bloqueos de carreteras en distintas partes del país. En esa línea, un equipo juvenil de México se quedó varado y no puede volver a su tierra. La delegación azteca está buscando una forma de viajar a Lima para posteriormente dirigirse hacia la Ciudad de México.

Según informó Ingrid Estrada, la responsable y administradora de la Academia Atlante Toluca FC, el grupo salió el domingo de Guadalupe rumbo a Lima. No obstante, el bus que los trasladaba tuvo que detenerse debido al bloque de la carretera.

“La gente cerró la carretera con piedras, llantas y no se podía pasar. Los niños estaban durmiendo”, dijo para ‘El Universal’. “A las 7:00 a.m. despertaron y había gente bajando de los autobuses buscando llegar a Lima. No se veía movimiento y sí más gente”, añadió.

Es así que la delegación Sub 15 de México decide bajar del bus y buscar regresar a Trujillo, pero por el momento se encuentran en un hotel cercano a la carretera. “En todo momento tuvimos comunicación con la embajada. Hemos mantenido contacto con las autoridades del Estado de México”, dijo también Ingrid Estrada. Por otro lado, dejó en claro que los padres de los menores están informados de esta situación.

@SRE_mx URGENTE. Jugadores de la academia Futbol Atlante de Toluca Edo. Méx; 15 y 16 años están en Perú, Viru Trujillo. Soy madre uno de ellos, solicito su apoyo para que regresen lo más pronto posible a Mexico. @m_ebrard @lopezobrador_ @Edomex @alfredodelmazo @lopezdoriga — Silvia Orona (@SilviaOrona7) December 12, 2022

El plan que tienen es buscar un transporte seguro que los pueda trasladar a Trujillo, con el apoyo de las autoridades, para poder tomar un vuelo a Lima y luego otro a la Ciudad de México. Cabe recordar que su avión partía el último lunes, pero no pudieron llegar.

Podrían salir el miércoles

La Embajada de México en Perú ya se habría comunicado con los niños y cuerpo técnico para indicarles que probablemente puedan salir el miércoles custodiados por un convoy.

¿Qué torneo disputaron en Guadalupe?

La delegación Sub 15 de México jugó el Torneo Internacional de Fútbol “Copa Premier Poli Ejido”, donde quedaron subcampeones con 6 puntos.