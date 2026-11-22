El PSG recibió una noticia preocupante tras su victoria frente al Niza. Los exámenes médicos realizados a Désiré Doué confirmaron que sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, una lesión que lo dejará fuera de competencia durante varios meses y compromete su participación en lo que resta de la temporada.

El atacante se lastimó el sábado durante el compromiso por la Ligue 1, en el que el PSG se impuso por 3-2. Pese a que logró marcar el segundo tanto de su equipo, tuvo que abandonar el campo antes del descanso. Las imágenes mostraron al futbolista con evidentes gestos de dolor y siendo retirado en camilla.

Comunicado médico sobre Désiré Doué. ➡️ https://t.co/RY8UqaXlmz @Aspetar https://t.co/wmMRlijyR1 — Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) November 22, 2026

La gravedad de la lesión fue confirmada luego de la resonancia magnética a la que se sometió el jugador durante la mañana del domingo. A través de un comunicado, el club parisino informó: “Tras sufrir una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha durante el partido de Ligue 1 de este sábado ante el Niza, Désiré Doué será intervenido quirúrgicamente antes de que termine el mes”.

La operación marcará el inicio de un largo proceso de recuperación para el joven delantero, que se perderá el resto de la campaña con el equipo francés. Su ausencia representa un duro golpe para el PSG, que pierde a uno de sus futbolistas más importantes en plena temporada y deberá buscar alternativas para cubrir su lugar en el ataque.

SOBRE EL AUTOR