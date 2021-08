PSG se convirtió en el equipo ‘galáctico’ de la época moderna tras su flamante contratación de Lionel Messi. El argentino llega a una plantilla plagada de estrellas que promete dominar Europa más pronto que tarde. Sin embargo, en Francia no se conforman y planean hacerse con los servicios de Cristiano Ronaldo para la siguiente temporada.

De acuerdo al diario AS, los parisinos no venderán a Kylian Mbappé en el presente mercado de fichajes, pero dan por hecho que el delantero no extenderá su vínculo con el club, el cual vence a mediados del 2022. Nasser Al-Khelaïfi y compañía saben que nada hará cambiar de opinión al campeón del mundo y respetarán su decisión.

En ese escenario, PSG ya tiene definido a su reemplazo: Cristiano Ronaldo, que por su edad (36) no sería renovado por la Juventus de Italia y también quedaría libre en junio del 2022. Es decir, podría mudarse con su carta pase en la mano a coste cero y solamente negociaría su salario, tal cual lo hizo Lionel Messi hace unos días.

De esta manera, los de París cumplirían el sueño de millones de aficionados alrededor del mundo al juntar a CR7 y ‘Lio’ en un mismo equipo. Además, a ellos se le sumaría Neymar, conformando un tridente ofensivo muy poderoso.

Jorge Mendes, representante del portugués, ya estaría al corriente de todo y ayudaría para que la operación se pueda concretar. Con 37 años, Cristiano Ronaldo podría cambiar nuevamente de institución y firmar un contrato por dos campañas para ya con 39 años colgar los botines o irse a un fútbol de menor nivel como el de Estados Unidos o Qatar.

Entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi suman un total de 11 Balones de Oro | Foto: Difusión.

Sin lugar a dudas, esta posible transferencia sería un nuevo bombazo mundial que mantendría al PSG en los ojos del mundo y potenciaría su marca. Eso sí, también lo acercaría aún más a cumplir con los ambiciosos objetivos propuestos.

Lionel Messi tuvo su primer entrenamiento en París

Este jueves, el argentino entrenó de manera diferenciada bajo la atenta mirada del comando técnico de Mauricio Pochettino. El zurdo fue filmado mientras realizaba ejercicios físicos cuando el resto del grupo trabajaba con balón.

