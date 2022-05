PSG atravesará por una serie de cambios en su plantel a partir de la próxima temporada y algunos futbolistas empiezan a marcharse. Uno de los jugadores que se despidió este fin de semana fue Ángel Di María, quien permaneció en la institución por siete años, destacando desde su primera campaña en su labor de brindar asistencias.

El atacante argentino se despidió en el Parque de los Príncipes, en la victoria por 5-0 sobre Metz, y recibió el masivo aliento de los hinchas del París Saint-Germain. Ante la efusiva muestra de cariño, el ‘Fideo’ no contuvo la emoción y dejó caer algunas lágrimas por sus mejillas, a la vez que aplaudía a todos los presentes en el recinto deportivo.

Luego de la despedida, Ángel Di María brindó declaraciones ante la prensa y reveló la particular recomendación que le hizo a Lionel Messi respecto al dorsal 11 que dejará libre para la próxima campaña.

“Le dije a Leo que a partir de la temporada que viene, tiene que pedir la ‘10’. Que la ‘11’ la agarre Neymar y ya está”, confesó el argentino. Recordemos que en su primera campaña con el PSG, la ‘Pulga’ utilizó el dígito 30 en su camiseta, mientras que el brasileño se mantuvo con el número 10. ¿Habrá cambios?

Di María y su mensaje de despedida

Ángel Di María tuvo un destacado paso por el París Saint-Germain y envió un emotivo mensaje tras confirmarse su salida:

“Llegó el día que no quería que llegue. Ese día en donde tengo que decir hasta luego. Por que París va a seguir siendo mi casa para toda la vida. Vivimos con mi familia 7 años inolvidables. Desde el primer día nos sentimos como en casa. No tengo palabras de agradecimiento a toda la gente del club, a todos los ultras y todos los fans. Llegue a este club por la puerta grande y me voy por esa misma puerta. El sufrimiento y las lágrimas de ayer de mi familia y mía es por el amor que sentimos a este club, a esta ciudad y toda la gente que conocimos. Los vamos a extrañar mucho a todos. Gracias gracias y mil veces gracias”.