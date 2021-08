Kylian Mbappé ha conversado con la revista Esquire España sobre diversos temas. Sin duda, uno de los más interesantes ha sido la relación que lleva con Neymar, su compañero en PSG. Asimismo, el delantero comentó sobre lo que tiene en cuenta para seguir levantando trofeos con su club y también con la selección francesa.

A sus cortos 22 años, Mbappé se define como un atacante moderno que puede jugar en cualquier lugar de la cancha. Asimismo, manifestó que sus ambiciones pasan por ganarlo todo, por lo que cree que el ego es clave para lograrlo: “En el fútbol de alto nivel, nadie te hará un hueco ni te dirá que eres capaz de hacer cosas. El ego no es solo un capricho de las estrellas, es también la voluntad de superarse, de dar lo mejor de uno mismo”, explicó.

Sobre su relación con Neymar, y justamente hablando de egos, Kylian Mbappé reveló algunos pasajes desconocidos de su convivencia con el astro brasileño, sobre todo después de ganar el Mundial de Rusia 2018. “No voy a pisar tu jardín. Seré candidato al Balón de Oro este año porque tú no lo serás, pero te prometo que no quiero ocupar tu lugar”, dijo el francés, por aquel entonces, al ‘10′.

Las confesiones de Kylian Mbappé en una entrevista con la revista Esquire España. (Foto: Esquire)

En esta misma línea, señaló que tuvo que explicarle ‘la mentalidad francesa’ a Neymar. “En Brasil son más festivos, en Francia más serios, aquí no se considera bueno mostrar tus pasiones, la gente pensará que (Neymar) descuida al PSG porque juega al póquer y creo que él ha empezado a entenderlo. En Francia, la gente sabe lo que tienes, pero no necesita verlo. Solo quieren verte jugar al fútbol, sonriendo”, enfatizó.

Cristiano Ronaldo o Lionel Messi… y Erling Haaland

Visto como el sucesor de Lionel Messi o Cristiano Ronaldo, Mbappé admite que su ahora compañero en el PSG y el luso aún están por encima del resto: “Si te dices a ti mismo que lo harás mejor que ellos, va más allá del ego o la determinación: es falta de conciencia. Esos jugadores son incomparables, han roto todas las leyes de la estadística. Han tenido diez, quince años extraordinarios”, manifestó.

Sobre la inevitable comparación con el noruego Erling Haaland como una búsqueda a los sucesores del trono que han ocupado en el último tiempo, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, la joven estrella del PSG reclama paciencia con su colega. “Es su segundo año, lo estamos conociendo, es el comienzo para él. Me alegró por él, por lo que está haciendo”, añadió.