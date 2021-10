De Kylian Mbappé se ha dicho de todo a lo largo de los últimos meses. El delantero fue uno de los grandes protagonistas del reciente mercado de fichajes, en el que estuvo cerca de abandonar PSG y convertirse en el nuevo ‘galáctico’ de Real Madrid. Sin embargo, el traspaso se frustró y permaneció en el club galo hasta concluir su contrato en junio 2022.

Luego de un largo silencio, el atacante se confesó y brindó detalles de cómo fueron las semanas anteriores con la directiva de ‘Les Parisiens’. De entrada, el campeón del mundo en Rusia 2018 aclaró que “a finales de julio dije que quería irme”, desveló en la emisora radial francesa RMC Sport.

Enseguida, el futbolista de 22 años afirmó que el alto de mando de PSG supo con anticipación cuál fue su postura, tras no alcanzar un acuerdo por ampliar el contrato que expirará al culminar el vigente curso europeo. “Mi posición fue clara. Dije que quería irme y lo dije con suficiente antelación”, explicó.

Eso sí, Kylian señaló que nunca tuvo intenciones de iniciar una lucha con el club galo. “Yo dije, si no quieren que me vaya me quedo”. No obstante, Mbappé lamentó la enorme cantidad de rumores que se tejieron en torno a este asunto, por el cual sintió el rechazo por parte de los fanáticos de la institución.

“La gente dijo que rechacé seis o siete ofertas de renovación, que no quiero hablar con Leonardo, no es verdad en absoluto. Me dijeron: ‘Kylian, ahora tú hablas con el presidente’ (Nasser Al-Khelaïfi)”, agregó el nacido en Bondy, quien pasó por las filas de Mónaco, también de la Ligue 1, antes de aterrizar a la capital de Francia.

Finalmente, la estrella de París Saint Germain mostró gratitud por todo lo que le ha brindado la entidad desde que llegó en la temporada 2017-18. Por ello, Mbappé avisó con tiempo el deseo de marcharse para que la junta directiva encuentre una solución (un reemplazante) en el desarrollo del mercado veraniego en Europa.

“Pedí irme, porque a partir del momento en que no quería renovar quería que el club tuviese una indemnización por traspaso para tener un reemplazo de calidad. PSG es un club que me ha dado mucho, siempre fui feliz, los cuatro años que he pasado aquí, y aún lo soy. Lo anuncié con suficiente antelación para que el club pudiese reponerse”, cerró en la conversación con el exjugador Jerome Rothen.